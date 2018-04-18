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Erdoğan'ın erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: - "Erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacağız"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçime ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi kararı ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

Mustafa Elitaş, kanun teklifine Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin de imza atacağını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da erken seçime ilişkin teklifin Meclis'te izleyeceği sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anayasa Komisyonu'nun, Komisyon Başkanı'nın takdiriyle bir an önce toplanarak, teklifi görüşmesini beklediklerini vurgulayan Turan, "Komisyon ümit ediyorum Cuma günü toplanır. Haftaya Pazartesi, Salı günü de teklif Genel Kurulda görüşülür ve kanunlaşır diye ümit ediyorum." dedi.

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