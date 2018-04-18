Erdoğan'ın erken seçim açıklaması

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçime ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi kararı ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.
Mustafa Elitaş, kanun teklifine Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin de imza atacağını kaydetti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da erken seçime ilişkin teklifin Meclis'te izleyeceği sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.
Anayasa Komisyonu'nun, Komisyon Başkanı'nın takdiriyle bir an önce toplanarak, teklifi görüşmesini beklediklerini vurgulayan Turan, "Komisyon ümit ediyorum Cuma günü toplanır. Haftaya Pazartesi, Salı günü de teklif Genel Kurulda görüşülür ve kanunlaşır diye ümit ediyorum." dedi.
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum