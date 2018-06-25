Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletini kimsenin sökemeyeceğini bu millet bir daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Alanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile AK Parti Trabzon milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi, vatandaşları selamladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Cora, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin asrın seçimini geride bıraktığını belirterek, "Milletimizden aldığımız güçle beraber AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yine birinci olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletini kimsenin sökemeyeceğini bu millet bir daha göstermiştir." diye konuştu.

Cora, cumhur ittifakının, Türkiye'nin ve demokrasinin kazandığının altını çizerek, "Bu seçimlerde AK Parti'ye ve cumhur ittifakına karşı olan ve sürekli olarak Türkiye'yi dışarıda farklı bir algı operasyonu içerisine sokanlar kaybetmiştir. AK Parti girdiği her seçimi kazandığı gibi yine kazanmıştır. Milletimize ne kadar duacı olsak azdır." değerlendirmesinde bulundu.