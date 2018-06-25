Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletini kimsenin sökemeyeceğini bu millet bir daha göstermiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Alanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.
AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile AK Parti Trabzon milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi, vatandaşları selamladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Cora, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin asrın seçimini geride bıraktığını belirterek, "Milletimizden aldığımız güçle beraber AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yine birinci olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletini kimsenin sökemeyeceğini bu millet bir daha göstermiştir." diye konuştu.
Cora, cumhur ittifakının, Türkiye'nin ve demokrasinin kazandığının altını çizerek, "Bu seçimlerde AK Parti'ye ve cumhur ittifakına karşı olan ve sürekli olarak Türkiye'yi dışarıda farklı bir algı operasyonu içerisine sokanlar kaybetmiştir. AK Parti girdiği her seçimi kazandığı gibi yine kazanmıştır. Milletimize ne kadar duacı olsak azdır." değerlendirmesinde bulundu.
- "Avrupa'ya, Amerika'ya, İsrail'e Osmanlı tokadı vurdunuz"
Aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Başkanı da olan Balta, her zaman, "komutanı askersiz bırakmayın" dediklerini anımsatarak, "Cumhur ittifakına da TBMM'de çoğunluğu verdiniz, Allah sizden razı olsun." dedi.
Türkiye'ye demokrasi festivali yaşatan millete teşekkür eden Balta, "Buradan her tarafa mesaj verdiniz. Avrupa'ya, Amerika'ya, İsrail'e Osmanlı tokadı vurdunuz." ifadelerini kullandı.
Balta, sandığın kendilerine bir mesaj verdiğini ve bu mesajı iyi değerlendireceklerini dile getirerek, milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
- "AK Parti, MHP, BBP ile Kandil'e bayrağı dikeceğiz"
TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi de olan Günnar ise vatandaşlara teşekkür ederek, "Milletimiz bütün dünyaya, bizimle uğraşan yedi düveli bile olsa onları demokrasiyle beraber sandığa gömeceğini bir kez daha gösterdi." diye konuştu.
Mecliste ülkücüler, alperenler ve muhafazakar demokratların birlikte olacağını vurgulayan Günnar, "AK Parti, MHP, BBP ile Allah'ın izniyle Kandil'e bayrağı dikeceğiz inşallah." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu da 24 Haziran seçimlerinde kazananın Türkiye olduğunun altını çizerek, "Kazanan Türkiye'yi omuzlayıp yürütecek olan Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, AK Parti İl Başkanı Revi ile milletvekili adayları Ayvazoğlu, Çebi ve Koç'un da konuşma yaptığı kutlamalarda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
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