Erdoğan'ın Vatikanİtalya ve Latin Amerika ziyaretine ilişkin açıklama 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan-İtalya'yı müteakiben Latin Amerika ziyaretinin daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendiği belirtildi. Erdoğan'ın önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi.
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