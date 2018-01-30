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Erdoğan'ın Vatikanİtalya ve Latin Amerika ziyaretine ilişkin açıklama 

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 12:00 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan-İtalya'yı müteakiben Latin Amerika ziyaretinin daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendiği belirtildi. Erdoğan'ın önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi.

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