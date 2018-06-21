Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 32 il, 3 ilçe olmak üzere toplam 35 mitinge katıldı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partiler yoğun bir mesai yaptı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararının ardından kampanya sürecine başladı. Erdoğan, erken seçim kararının verilmesinin ardından 20 Mayıs'ta Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Avrupalı vatandaşlarla Bosna Hersek'te buluştu. Erdoğan, bu toplantı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik seçim mesajlarını Saraybosna'dan verdi. AK Parti tarafından, 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan, partisinin ilk mitingini 26 Mayıs'ta Erzurum'da yaptı. Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da partisinin Erzurum mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya boyunca Erzurum, Isparta, Balıkesir, Malatya, Adıyaman, Konya, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Zonguldak, Muğla, Mersin, Hatay, Kayseri, Nevşehir, Ankara, Denizli, Kocaeli, Niğde, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Rize, Yalova, Antalya, İstanbul, Ordu, Samsun, Van, Adana, Şanlıurfa ve Mardin mitinglerine katıldı. Bugün yapılacak Kahramanmaraş ve Gaziantep mitingleriyle toplam 34 il mitingine katılmış olacak Erdoğan, Akhisar, Ereğli ve Çorlu'da düzenlenen ilçe mitinglerinde de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın, 22 ve 23 Haziran'da katılması planlanan İstanbul ilçe mitingleriyle seçim çalışmalarını tamamlaması öngörülüyor. - Erdoğan'ın katıldığı iftar programları Ramazan ayında çok sayıda iftar programına katılan Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 Mayıs'ta şehit yakınlarıyla yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 19 Mayıs'ta başarılı sporcular, bilim alanında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş gençler, üniversite öğrencileri ve 81 ilden gelen gençlere iftar daveti veren Erdoğan, 22 Mayıs'ta eşi Emine Erdoğan ile orucunu Hüseyin Cahit Sargın adlı vatandaşın evinde açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendileri için kurulan yer sofrasında ağırlandı.

Erdoğan, 26 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya gelirken, 29 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un Fethi Özel Programına katıldı. Eski milletvekilleri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, bilim insanları, kanaat önderleri, STK temsilcileri, maden işçileri ile iftarda buluşan, mahalle iftarlarına katılan Erdoğan, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve askerler ile iftar yaptı. - Sergi salonunun ilk programı muhtarlarla Göreve geldiği günden beri muhtarlarla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 47. Muhtarlar Toplantısı'nı da ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdi. İftar organizasyonu şeklinde yapılan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yapımı tamamlanan sergi salonunda gerçekleştirildi. Erdoğan, daha sonra muhtarlarla sahur programında da bir araya geldi. Öte yandan Erdoğan, 10 Haziran'da Kadir Gecesi münasebetiyle Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla buluştu. - 15 Temmuz kahramanının kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Niğde mitinginin ardından Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçerek 15 Temmuz’un sembol isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. - TANAP açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile gerçekleştirdi. Erdoğan, TANAP davetlileriyle iftarda da bir araya geldi. Erdoğan, 13 Haziran'da yapımı tamamlanan Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Bayramın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultançiftliği Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 19 Haziran'da Adana programı çerçevesinde Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. - Kudüs'e destek mitingine katıldı Erdoğan, 18 Mayıs'ta Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Kudüs'e destek mitingine katıldı.

Aynı gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. - Gençlere sahur sürprizi Bir öğrencinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı davete yine sosyal medya üzerinden, "Çayınız hazırsa geliyorum" diyerek karşılık veren Erdoğan, 1 Haziran'da Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu Hüseyin Gazi Yükseköğrenim Yurdu'nda gençlerle sahurda bir araya geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sahur daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen gençlere sürpriz yaparak programa katıldı. Programdaki konuşması Twitter üzerinden canlı yayınlanan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. - Sosyal medya etkin kullanıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun miting programı sırasında sosyal medya hesapları da etkin bir şekilde kullanıldı. Seçim sonrasına yönelik projelerine de sosyal medya paylaşımlarında geniş yer veren Erdoğan, katıldığı tüm mitinglerin ardından sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, 18 Haziran'da Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de düzenlenen ve "@RT_Erdogan", "@tcbestepe" ve "@gztcom" hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı mitingler öncesinde vatandaşlara hitap edeceği tırda bulunan haritada o ilin üzerini raptiye ile işaretledi. Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 10 Haziran'da organize edilen sahur programına katıldı. - Başbakan Yıldırım, 41 miting programına katıldı Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı 5 miting dahil olmak üzere toplam 33 il mitinginde vatandaşlara buluştu. Yıldırım, şu ana kadar İstanbul'da 5, İzmir'de ise 3 ilçe mitinginde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, partisinin Siirt, Şırnak, Giresun, Elazığ, Batman, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bitlis, Muş, Edirne, Kırklareli, Uşak, Çankırı, Kırıkkale, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Tokat ve Sivas mitinglerinde vatandaşlara seslendi.

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