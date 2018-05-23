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Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erdem'in dün bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda, soruşturma başlattığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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