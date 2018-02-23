Erhürman’dan Anastasiadis’a yanıt

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğalgaz açıklamalarına ilişkin, "Gerekçeler, doğalgaz çalışmalarına Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarmaz" dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğalgaz aramaları konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Kıbrıslı Türklerin iradesinin sürece yansıtılmamasının gerekçesi olarak Talat-Hristofyas döneminden beri bu konudaki yetkinin çözümden sonra federal devlette olacağı konusundaki anlaşmanın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili bir fon oluşturulması ve burada birikecek paradan tüm Kıbrıs halkının yararlanacağı söyleminin gösterildiğine vurgu yapan Başbakan Erhürman, “İki gerekçe de şu anda yapılan çalışmalara hiçbir biçimde Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkaracak gerekçeler değildir. Çünkü şu anda Sayın Anastasiadis’in başkanı olduğu yapı bizim çözümden sonra sözünü ettiğimiz federal devlet yapısı değildir” dedi.

Başbakan Erhürman, bu konuda bir fon oluşturulsa da, Kıbrıslı Türklerin sadece elde edilecek gelirden pay alacak unsurlardan değil, bu konuda karar verecek ve bu konuyu yönetecek iki asli unsurdan biri olduğunu vurguladı.

Erhürman, doğru yaklaşımın Kıbrıs Türk tarafınca müzakerelerde defalarca dile getirdiği gibi bu konuda bir komite oluşturulması ve komitenin bu çalışmaları iki asli unsurun iradesini sürece katarak yürütmesi olduğunu söyledi. Başbakan Erhürman bu yapılmadığı müddetçe Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan ve müktesebattan kazandığı haklarını kullanmış olmayacağını vurguladı.

Hükümet olarak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı sürece dahil olması için görevlendirdiklerini belirten Erhürman, bundan sonra da sürece aktif müdahil olmaya devam edeceklerini anlattı. Başbakan Erhürman, "Çünkü konunun muhatabı doğrudan doğruya biziz ve bizim yaptığımız anlaşmalar aracılığıyla Türkiye’nin ve onun şirketleri de sürece müdahildir. Elbette Türkiye ile birlikte yürüteceğiz bu çalışmaları ama Kıbrıslı Türkler bu anlamda sürecin dışındaki sadece elde edilen gelirden yararlanıcı bir unsur olarak kabul ve lanse edilemez buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.