Erhürman'dan Başbakan Yıldırım'a seçim tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Erhürman telefonda görüştü.

Erhürman, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı kutladı.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin irade bir kez daha vurgulandı.

