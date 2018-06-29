Eritre ve Etiyopya barışın kapısını aralıyor

ADDİS ABABA (AA) - ABDU ABDULKERİM SALİH - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Eritre ile yeni bir sayfa açma isteği taraflarca memnunlukla karşılandı.

Başbakan Ahmed'in çıkışı kuzeydeki komşusuyla gerçek anlamda barış kapısını açma isteği siyasi irade ve stratejik bir karar gibi görünüyor.

Ahmed, göreve geldikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmasında Eritre ile Etiyopya halklarının tarihi bağları olduğunu ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözme isteğini ortaya koyarak, bunun karşılıklı olması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Etiyopya ile Eritre arasında 1998 yılında sınır anlaşmazlığı sebebiyle patlak veren savaş Cezayir'in liderliğindeki Afrika girişimi ile 2000'de sona ermiş ve aynı yıl barış anlaşması imzalanmıştı. İki ülke ilişkilerinde savaştan bu yana sürtüşmeli bir grafik gözlemleniyor.

- "Cezayir Anlaşması"nın kararlarının uygulanması

Ahmed'in Eritre ile yeni bir sayfa açma konusunda isteğini duyurmasının üzerinden uzun bir zaman geçmeden, Etiyopya'daki iktidar koalisyonunun yürütme komitesi bu yönde resmi bir açıklama yaptı.