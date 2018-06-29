Eritre ve Etiyopya barışın kapısını aralıyor

ADDİS ABABA (AA) - ABDU ABDULKERİM SALİH - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Eritre ile yeni bir sayfa açma isteği taraflarca memnunlukla karşılandı.
Başbakan Ahmed'in çıkışı kuzeydeki komşusuyla gerçek anlamda barış kapısını açma isteği siyasi irade ve stratejik bir karar gibi görünüyor.
Ahmed, göreve geldikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmasında Eritre ile Etiyopya halklarının tarihi bağları olduğunu ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözme isteğini ortaya koyarak, bunun karşılıklı olması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Etiyopya ile Eritre arasında 1998 yılında sınır anlaşmazlığı sebebiyle patlak veren savaş Cezayir'in liderliğindeki Afrika girişimi ile 2000'de sona ermiş ve aynı yıl barış anlaşması imzalanmıştı. İki ülke ilişkilerinde savaştan bu yana sürtüşmeli bir grafik gözlemleniyor.
- "Cezayir Anlaşması"nın kararlarının uygulanması
Ahmed'in Eritre ile yeni bir sayfa açma konusunda isteğini duyurmasının üzerinden uzun bir zaman geçmeden, Etiyopya'daki iktidar koalisyonunun yürütme komitesi bu yönde resmi bir açıklama yaptı.
İktidar koalisyonu Eritre - Etiyopya Sınır Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Cezayir Anlaşması"nın kararlarının tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi.
Söz konusu açıklamadan bir hafta sonra Etiyopya Başbakanı bu kararın "yeni olmadığını" belirterek, Eritre ile ilişkilerin normale dönmesi amacıyla iktidar koalisyonunun açıkladığı kararları savundu.
- Eritre tarafının yaklaşımı
Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki 20 Haziran'daki Şehitler Günü'nde yaptığı konuşmasında, Etiyopya'ya barış görüşmeleri, "Cezayir Anlaşması"nın uygulanması ve sınırın belirlenmesi konularında temasta bulunmaları için heyet gönderme konusundaki isteğini dile getirmişti.
Bunun akabinde Abiy Ahmed ise Afewerki'nin olumlu cevabından duyduğu memnuniyeti ve Eritre heyetini memnuniyetle ağırlayacaklarını ifade etti.
Eritre Siyasi İşler Başkanı Yemani Kubrab ve Dışişleri Bakanı Osman Salih'in başkanlığında, dün, Etiyopya'ya ulaşan heyeti Başbakan Ahmed ile bir dizi yetkili karşıladı.
Afewerki, Eritre heyetini göndermeden önce, söz konusu heyetin mevcut gelişmeleri doğrudan ve derinden değerlendirmek, gelecek için sürdürülebilir bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarda bulunacağını, Eritre ile Etiyopya halklarının dış güçlerin amaçları sebebiyle 20 yıldır iş birliği fırsatını kaçırdığını ifade etti.
Afewerki, İki halkın bütünleşmesi, ortak çıkarlar ve her iki ülkede de gelecek nesiller için fedakarlık edilmesi gerektiren kutsal hedefler olduğunu belirtti.
- Bölge ülkelerinin memnuniyeti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Addis Ababa ve Asmara tarafından atılan olumlu adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Guterres yaptığı açıklamada, iki tarafın barış için gösterdiği çabanın bölge ve Afrika'ya olumlu sonuçlarının olacağını belirterek yapılacak barış anlaşmasına tam destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Öte yandan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki de yaptığı açıklamada, Etiyopya ile Eritre arasındaki olumlu gelişmelerin barış ve güvenliğin yanı sıra hem bölgesel hem de Afrika'daki kalkınmaya katkı sunacağını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki ilerleme konusunda iyimser olduklarını ve iki ülke liderlerinin barışa doğru cesur adımlar attıklarını aktardı.
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