Erkan Akçay: 3 Kasım'da Atatürk'ün partisinin gerçek sahipleri CHP yönetimini sigaya çekecektir (1)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti-MHP ittifakını eleştiren CHP'yi "3 Kasım 2019'damilletimiz ve Atatürk'ün partisinin gerçek sahipleribu vatana bağlıCHP'ye gönül vermiş muhterem vatandaşlarımız mazisini ve şuurunuyitirmiş CHP yönetimini sigaya çekecektir. dedi. Akçay, CHP Genel BAŞkanlığına adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal için de 'Hayırlı olsun" dedi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP- AK Parti ittifakı sonrası CHP'nin partilerine ilişkin açıklamalarını eleştirdi.e yapacağını bilemez hale geldiğini savundu. Erkan Akçay, CHP'nin sürekli MHP'ye yönelik eleştirilerini tekrarladığını kaydederek şöyle konuştu: "Kemal Kılıçdaroğlu 19 Aralık 2017'de katıldığı birtelevizyon programında 'önümüzdeki süreç ittifaklar süreci olacaktır' demiştir. Bazı CHP sözcüleri freni patlamış araba gibi MHP'ye toslamıştır. Liderinizin dediği gibi önümüzdeki süreç ittifaklar süreci olacaktır. CHP ittifak için teşekkür edeceğine merdiven altında birleşik cephe kurma çalışmalarına hız vermiştir. Devlete seri katil diyenler CHP yönetiminde yer alıyor. CHP FETÖ ve PKK'dan sonra Hınçak ve Taşnak çetelerinin sözcüsü durumuna geçmektedir. 1915'in hesabını kimden soracak CHP. Anafartalar kahramanı Kurtuluş Savaşımızın baş kahramanı Atatürk'ten mi? Kimden soracak Kazım Karabekir Paşa'dan mı? İstiklal Savaşını diplomatik zaferle taçlandıran Atatürk'ün silah arkadaşı İnönü'den mi soracak? Bir hesap sorulacak ama atalarımızdan değil terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının kılıcını sallayan CHP yönetiminden hesap sorulacak."Kemal KIlıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta AB ülkeleri büyükelçileriyleyaptığı basına kapalı toplantıyı anımsatan Erkan Akçay şöyle devam etti: "Neler konuşuldu bu toplantıda?Bir genel başkan yardımcısı toplantıda büyükelçilerinMHP- AK Parti ittifakını sorduklarını söylemişti. Soruyu öğrendik ama cevabını öğrenemedik. Bu soruya KIlıçdaroğlu ne cevap verdi. Bundan dolayı bizi AB ülkelerine mi şikayet ettiler. CHP, ABD ve AB'nin baskısıylaiktidarınyıkılmasından medet umacak kadar zavallı duruma sürüklenmiştir. 3 Kasım 2019'damilletimiz ve Atatürk'ün partisinin gerçek sahipleribu vatana bağlıCHP'ye gönül vermiş muhterem vatandaşlarımız mazisini ve şuurunuyitirmiş CHP yönetimini sigaya çekecektir." Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu'ndan habersiz kongre hazırlıklarına başlandığını savunarak şunu savundu: "Kılıçdaroğlu'na bir haberimiz var. Sayın KIlıçdaroğlu bizden duymuş olma ama bazı sözcüleriniz sizin için kamuoyundaetkisiz elaman imajıyaratarak yerinize geçmek için kongre hazırlıklarına şimdiden başladılar haberiniz olsun."Erkan Akçay, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Ümit KOcasakal'ın kararı için 'Hayırlı olsun' dedi.