Erkan Akçay: Afrin bu meselenin başlangıcıdır (3)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Afrin harekatına ilişkin, "Türkiye'nin güvenliği, Fırat'ın doğusu ve batısındaki tüm alanın terörden temizlenmesiyle sağlanacaktır. Afrin, bu meselenin başlangıcıdır. Ancak Afrin'den daha kritik olan Menbic'dir, Menbic'den daha kritik olan ise Fırat'ın doğusudur" dedi.MHP Grup BAşkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda Zeytin Dalı Operasyonuna ilişkin konuştu. Erkan Akçay, Zeytin Dalı Operasyonunun Fırat Kalkanı Harekâtı ve El Bab operasyonunun devamı olduğunu bildirerek şöyle konuştu: "Harekâtın stratejik başka sonuçları da olacaktır. İlk olarak, Suriye'de emperyalist güçlerin vekâletle yürüttüğü bir savaş vardır. İşte, bu operasyon, komşumuz olan Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğinin garantisidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasını da amaçlayan bu harekâtla masada Fırat Kalkanı'yla elde edilen söz hakkı da güçlenecektir. İkincisi, harekât, sınır ötesinden gelen tehditlere karşı Türkiye'nin meşru savunma hakkını güçlü bir irade ve kuvvetle uygulayacağını göstermektedir. Üçüncü olarak, sınırlarımızın ötesinde, özellikle birtakım güçler izin vermeden Türkiye'nin adım atamayacağı algısı geçersiz kılınmış, yerle yeksan edilmiştir. Operasyonun dördüncü ve siyasi bir önemi de, Afrin merkezli oluşturulmak istenen kukla devletçiğin tıpkı Kerkük'te olduğu gibi daha doğmadan engellenmesidir. Afrin'den başlayarak önce doğu yönünde El Bab, ardından kuzeydoğu yönünde Menbic ve buradan da kuzey yönünde Cerablus arasında kalan bölgenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Daha önce El Bab'a bir harekât gerçekleştirmiştik. Yine, Fırat Kalkanı kapsamında Cerablus'taydık. Yine, şimdi Afrin'e emin adımlarla müdahale edilmektedir. Bir sonraki adımın da Menbic olması stratejik ve jeopolitik bir zorunluluktur. Çizdiğim bu alan, Türkiye'nin yaklaşık 1.400 kilometrelik güney sınırı boyunca terör tehdidine karşı inşa edeceği güvenlik kuşağının merkezidir. Terör kuşağına karşı güvenlik kuşağı; bu, Türkiye'nin sağladığı bir güvenlik kuşağıdır. Bu güvenlik kuşağının önemli bir bölgesi de Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarıdır. Bu alan terörle mücadelede dikkat etmemiz gereken en önemli bölgelerden birisidir. PYD-YPG-Amerika eliyle bu bölgeler semirtilmiştir. Türkiye'nin güvenliği, Fırat'ın doğusu ve batısındaki tüm alanın terörden temizlenmesiyle sağlanacaktır. Afrin, bu meselenin başlangıcıdır. Ancak Afrin'den daha kritik olan Menbic'dir, Menbic'den daha kritik olan ise Fırat'ın doğusudur." "TÜRKİYE KAFİDE ELDİVENE SARILMIŞ DEMİR BİR YUMRUKTUR" Erkan Akçay, Zeytin Dalı operasyonunu stratejik olarak sadece askerî analizlerle değerlendirmenin yetersiz kalacağını kaydederek şöyle devam etti: "Meselenin bir başka önemli boyutu da iletişim konusudur. Bu çerçevede, dikkat edilmesinde fayda gördüğümüz bazı hususlar da şunlardır: Birincisi, harekâtın insani ve güvenlik düzeyinde önemi ve meşruluğu tekrar tekrar kamuoyunun dikkatine sunulmaya devam edilmelidir. Bölgede PKK-YPG'yle mücadele edildiği, PKK terörünün sürekliliği ve boyutları, PKK-YPG ilişkisi tekrar tekrar kamuoyunun dikkatine sunulmalıdır. İkinci olarak Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılmasının Suriyeli mültecilerin dönüşünü de teşvik edeceği vurgulanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'yle, milletimizle, Hükûmetle birdir ve beraberdir. Burada bizlere düşen görev, millî birlik ve beraberliğimizi şaşmaz ve sarsılmaz bir şekilde korumaktır. Türkiye kadife eldivene sarılmış demir bir yumruktur, bu böyle biline. Harekâtta şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin bekası, varlığı, güvenliği, istiklali ve istikbali yolunda verilen mücadelede ülkemizin gazası mübarek olsun."