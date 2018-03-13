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Erkan Akçay: Biz kavga istemiyoruz, neticede CHP başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 17:00 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, seçim ittifak teklifi görüşmelerinde CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya ilişkin "CHP milletvekilleri adeta birer sokak militanı gibi hareket etmişlerdir.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, seçim ittifak teklifi görüşmelerinde CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya ilişkin "CHP milletvekilleri adeta birer sokak militanı gibi hareket etmişlerdir. Biz kavga etmek istemiyoruz. Neticede CHP başlattı" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Genel Kurulu’ndaki seçim ittifak teklifi görüşmelerinde CHP ile yaşanılan kavgayı değerlendirdi. Erkan Akçay, CHP’nin kumpas girişimlerine rağmen teklifin kabul edilerek kanunlaştığını söyleyen Erkan Akçay şöyle konuştu: "CHP’nin kanun teklifinin yasalaşmasını engellemek için yaptıkları algı operasyonları, hakaretler Meclis tutanaklarında sabittir. CHP milletvekilleri adeta birer sokak militanı gibi hareket etmişlerdir. Saldırgan bir tutum içinde siyaseten alamadıkları inisiyatifi kavga gürültüyle örtbas etmeye çalışmışlardır. CHP bir siyasi parti olmaktan çıkmış kavga gürültü kumpanyasına dönüşmüştür. Kürsüye çıkan her CHP sözcüsü partimize yönelik hakaret ve seviyesiz sataşmalarda bulunmuş sürekli taciz etmiştir. Kabalık saygısızlık, seviyesizlik CHP’yi sarmıştır. "

" BASIN MENSUBUNA KARŞI KASITLI BİR DAVRANIŞ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

CHP ile MHP arasında yaşanılan arbede de bir basın mensubunun da darp edildiğinin anımsatılması üzerine Erkan Akçay “Yaşanan bir arbededir. Kesinlikle arkadaşlarımızın basın mensubuna yönelik bir kasıtlı davranışları söz konusu olmamıştır. “ dedi.

"YAPTIKLARI AHLAKSIZLIKTIR"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri anımsatmasının kavgaya neden olduğunun belirtilmesi üzerine Erkan Akçay, şöyle dedi: "Hiçbir MHP’li vekilin Sayın Kılıçdaroğlu’na başkaları tarafından veya liderler arasında bir takım polemik sözlerini asla hatırlatmamışızdır. Ne söylediysek kendimiz söylemişizdir. Musa Çam’ın yaptığı, CHP sözcülerinin yaptığı samimiyetsizlik, ahlaksızlıktır. Çam’ın yaptığı ahlaksızlık ve tahrik etmekten öte bir şey değildir. Ancak siyaseti düşmanlık haline getirmeyelim diyen MHP’dir. Siyasetçilerin görevi budur. aksi halde bu siyasi rekabeti ve yarışı düşmanlık haline getirilirse işin içinden çıkmak mümkün değil. CHP Grubu özür diledi. Özrü kabul edip etmememiz bundan sonraki tutumlarına bağlıdır. Biz kavga etmek istemiyoruz. Neticede CHP başlattı. Kavga gürültüden medet uman bir parti haline geldi."

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