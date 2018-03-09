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Erkan Akçay: CHP'nin yaptığı basit bir çiğlikten öte değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'den seçim güvenliği raporunu istediklerine ilişkin açıklamanın gerçek olmadığını söyleyerek "Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak kendi kişisel merakından bu raporu sormuş.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'den seçim güvenliği raporunu istediklerine ilişkin açıklamanın gerçek olmadığını söyleyerek "Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. CHP Grup personeli de kendi grup başkanvekillerine söylüyorlar. CHP'nin yaptığı kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Grubundan bir görevlinin CHP'nin hazırladığı seçim güvenliği raporunu istediği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i kınadığını kaydeden Erkan Akçay şöyle konuştu: "CHP, AK Parti'den hazırladıkları rapora ilişkin görüşme talep etmiş ve gerçekleştirmiştir. Ayrıca MHP'den de bir randevu talep etmiş bizde CHP'nin bu talebini uygun bulmadık, kabul etmedik. Gerekçemizi de bildirdik. Bunu CHP'nin oyalama taktiği ve oyunu olarak gördüğümüzü açıkça ifade ettik. Elbette AK Parti iktidar partisi olmanın verdiği pozisyonla CHP ile bu görüşmeyi yapması doğaldır. MHP olarak CHP'nin hırçın ve olumsuz tutumu nedeniyle bu görüşmeyi uygun görmedik. herşey bu kadar açık ve netken bugün Özgür Özel, raporu bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır. Biz MHP TBMM Grubu olarak CHP'nin bu raporunu CHP Grubundan asla talep etmedik. Talep edecek 3 kişi vardır. İki grup başkanvekili bir de sayın grup müdürü Hüsnü Uğur Beydir. Hiçbirimizden böyle bir talebimiz olmadı. CHP bu raporuna ilişkin görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Dün internet sitesinde CHP'nin rapor yer aldı. Bizim böyle bir merakımız yok. AK Parti'nin de böyle bir çalışması gayreti yok. Niye biz CHP grubundan bu raporları isteyelim. Bu talebi reddettik diyor. Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak, her zaman birbirleriyle sohbet edip görüşüp isterler. Kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. CHP Grup personeli de kendi grup başkanvekillerine söylüyorlar. CHP, MHP'ye karşı bu husumetinden hazımsızlığından bu hırçınlıkları yapıyor. CHP'nin yaptığı kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. O nedenle CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'i kınıyorum."

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