Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP), geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve Barış Atay da vardı. Erkan Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Baş ve Atay'ın seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. İki vekilin TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

1961 yılında Türkiye'de kurulan siyasi parti. TBMM'ye milletvekili seçtirebilen ilk sosyalist parti olmuştur. 1971 ve 1980 darbeleri sonrasında kapatıldı. 1988 yılında TKP ile birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruldu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

