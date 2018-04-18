Erken seçim çağrısı en çok o milletvekillerini zora sokacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim çağrısı yapması, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylığını açıklayan milletvekillerinin önüne iki seçenek getirecek. TBMM’den de bu yönde karar çıkması durumunda, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden önce yapılacak. Gelecek yerel seçimler için CHP’de pek çok milletvekili şimdiden belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Sadece büyükşehir belediye başkanlıkları için değil, diğer il ve ilçe belediyeleri için de milletvekillerinin rekabet içinde olduğu konuşuluyor.
İKİ SEÇENEKLERİ VAR
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin erkene alınması durumunda, belediye başkanı olmak isteyen milletvekillerini iki seçenek bekliyor. Milletvekilleri ya genel seçimde aday olmayıp siyaset hayatlarına belediye başkan aday adayı olarak devam edecekler ya da belediye başkanlığı yarışından çekilecekler ve milletvekili adayı olacaklar. Gazete Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıkladı. Ankara’da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğunu belirtmişti.
SANDALYE SAYISI EKSİLİYOR
Milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olmaları durumunda istifa etmeleri gerekmiyor. Ancak milletvekilinin belediye başkanı seçilmesi halinde, partisinin parlamentodaki sandalye sayısı eksiliyor. Milletvekili seçimlerinin erkene alınması durumunda, parti liderlerinin ve yönetiminin, belediye başkanlığına aday olacak kişiyi milletvekili seçimlerinde aday göstermeyebileceği belirtiliyor.
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