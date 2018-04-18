HABER

Erken seçim çağrısı en çok o milletvekillerini zora sokacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 07:17 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile yerel seçimler için adaylığını duyuran milletvekillerinin de planı değişecek. TBMM’den erken seçim karar çıkması halinde cumhurbaşkanlığı ve genel seçim, Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce yapılacak. Bu da aday adaylığını açıklayan vekilleri zora sokacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim çağrısı yapması, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylığını açıklayan milletvekillerinin önüne iki seçenek getirecek. TBMM’den de bu yönde karar çıkması durumunda, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden önce yapılacak. Gelecek yerel seçimler için CHP’de pek çok milletvekili şimdiden belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Sadece büyükşehir belediye başkanlıkları için değil, diğer il ve ilçe belediyeleri için de milletvekillerinin rekabet içinde olduğu konuşuluyor.

İKİ SEÇENEKLERİ VAR

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin erkene alınması durumunda, belediye başkanı olmak isteyen milletvekillerini iki seçenek bekliyor. Milletvekilleri ya genel seçimde aday olmayıp siyaset hayatlarına belediye başkan aday adayı olarak devam edecekler ya da belediye başkanlığı yarışından çekilecekler ve milletvekili adayı olacaklar. Gazete Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıkladı. Ankara’da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğunu belirtmişti.

SANDALYE SAYISI EKSİLİYOR

Milletvekillerinin belediye başkanlığına aday olmaları durumunda istifa etmeleri gerekmiyor. Ancak milletvekilinin belediye başkanı seçilmesi halinde, partisinin parlamentodaki sandalye sayısı eksiliyor. Milletvekili seçimlerinin erkene alınması durumunda, parti liderlerinin ve yönetiminin, belediye başkanlığına aday olacak kişiyi milletvekili seçimlerinde aday göstermeyebileceği belirtiliyor.

Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
'Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak''Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak'
'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim Devlet Bahçeli TBMM erken seçim ne zaman yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Starbucks 8 bin mağazasını personeline ayrımcılık eğitimi vermek için kapatacak

Starbucks 8 bin mağazasını personeline ayrımcılık eğitimi vermek için kapatacak

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

Yusuf Halaçoğlu erken seçimin tarihini verdi

Yusuf Halaçoğlu erken seçimin tarihini verdi

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

CHP'nin erken seçim üzerine ittifak planı hazır

CHP'nin erken seçim üzerine ittifak planı hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.