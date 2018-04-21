“Erken seçim kararı merkezileşme çabasını hızlı gerçekleştirme arzusudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" demişti. Kamuoyundaki iddialar arasında Türk ekonomisini büyük bir krizin beklediği ve bu krizin geldiğinde iktidara olan desteği de götürebileceğini hatırlatan Limoncuoğlu, “Devlet Bahçeli eğer yaklaşan bir ekonomik kriz varsa bununla mücadele etmenin en iyi yolunun Başkanlık sistemine geçmek olduğunu düşündüğü için bu teklifi ortaya attı. Eğer Cumhur ittifakı seçimi kazanırsa Türk Devletinin merkezileşme çabaları sadece siyasi değil aynı zamanda iktisadi bir boyut alacaktır. Geçirdiğimiz 15 senede liberalleşen ekonomi biraz daha merkezileşecek ve üzerindeki devlet kontrolü artacaktır” diye konuştu.

“DEVLETİN PİYASAYA MÜDAHALESİ ETKİNLİĞİNİ BELİRLER”

Cumhur ittifakının seçilmesi halinde sosyal piyasa ekonomisinin uygulanacağını ön gördüğünü söyleyen Limoncuoğlu, “Bu durumda sosyal piyasa ekonomisine uygun modele yöneleceklerini tahmin ediyorum. Özelleştirmeler devam ediyor ve edecektir. Devletin etkinliğini mallara değil piyasaya ne kadar müdahale ettiği belirler. Bu nedenle cumhur ittifakı bozulmadan devam ederse devletin piyasadaki etkinliği artacaktır. Devletin fabrikası olması veya birçok şeye sahip olmasından ziyade devletin ve devlet organlarının piyasaya ne kadar müdahil olması belirleyici faktördür. Günümüzde muhasır ülkelerin hiçbirinde devlet ağır sanayi olmayan, özel sektörün tek başına altından kalkabileceği hiçbir şeye müdahale etmemektedir. Gazoz fabrikası işleten bir devlet göremezsiniz” dedi.

“OHAL GEREKLİ BİR SÜREÇ”

OHAL sürecinde seçime gidilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Limoncuoğlu, “OHAL gerekli bir süreç. Tam olarak bir temizleme maalesef yapılamadı. Devlet ve birçok kurumun içine sızmış değişik terör örgütlerine mensup insanların temizlenip ardından seçime gidilmesi aslında en mantıklı hareket olurdu fakat acil bir ihtiyaç var ki erken seçim kararı alındı. Seçime çok kısa bir süre var. Yeni bir sisteme geçiliyor ve bu sisteme uyum yasaları geçmesi gerekiyordu. Bunları hızlıca halledip bir takım parametreler geliştirileceğini düşünüyorum. Bu durum takvimi biraz sıkıştıracak demokrasi adabına uygun bir şekilde bunlar gerçekleşir diye umut ediyorum. Çünkü gerçekleşmezse büyük bir sıkıntı doğuracaktır. Partisini yeni kurmuş Meral Akşener ve destekçileri seçime alınmazlarsa bir şekilde rahatsızlık duyacaklardır. Bu durumun gerilimi artırabileceği konusunda endişeliyim” ifadelerini kullandı.

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