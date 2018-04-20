Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'deki kararda, "TBMM genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulunun bugün 89'uncu birleşiminde karar verildi." ifadesi yer aldı.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda söz konusu önerge görüşülmüş, siyasi parti grupları, hükümet ve şahıslar adına konuşmaların ardından yapılan oylamada, 386 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

MİNİ UYUM PAKETİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında çıkarılacak uyum yasalarının TBMM'ye ne zaman geleceğine ilişkin soru üzerine Yıldırım, bugün şunları ifade etmişti.:

"Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Yeni bir, özellikle seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler. O şekilde aday göstermiş olacak. Yani birisi oturup 100 bin vatandaşlık numarası girip 100 bin vatandaşımızın ismini yazıp gelip 'Ben adayım' derse olmaz. Vatandaşın adaylığına rızası olması lazım. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla yapılacak. Bütün bu ayrıntılar gelen teklifte yer alacak."

Yıldırım, TBMM'ye sunulacak teklifte, özellikle seçimin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak yapılmasıyla seçim kanunlarındaki teknik düzenleme ve uyum düzenlemelerinin yer aldığını, bunun dışında düzenlemenin bulunmadığını belirtti.