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Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, '2018 demokrasi yılı olacak' dedi.

Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçim yapalım' çağrısı sonrası Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü. Görüşme sonrası Erdoğan açıklama yaparak, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız." dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ' Hodri meydan' dedi.

Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Türkiye'yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor. AB komisyon raporunda OHAL'in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB'den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye'yi bir ara havaifişeklerle AB'ye giriyoruz diye kandırdılar. Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hakediyor.

Üniversite öğrencilerin sınavı var. 1 buçuk milyon öğrencimizin sınav tarihi ile oynayacaklar. Biz açıkça söyledik, dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Bu erken seçim kararı yönetememenin ikrarıdır. Herkez biliyor ki 16 Nisan'dan beridir Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir."

Tezcan, açıklamaların ardından soruları yanıtladı

ŞU AN ADAY YOK... BİR PLANINIZ VAR MIYDI? GEÇ KALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır.

CHP ÖN SEÇİME GİDECEK Mİ?

Tüzüğümüzde milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili aday saptama yöntemleri belli. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. Ona Parti Meclisimiz karar verecektir.

MYK'mız zaten sürekli çalışma halindedir. Bundan sonra da ihtiyaç olursa toplanacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Seçimlerin anası 24 Haziranda... Ülkemde yapılacak en önemli ve son seçim bence... Ölüm kalım seçimi... Ya tek adam, ya Demokrasi... Hadi hayırlısı...
@42efsane_42 hem tek adam hem demokrasi hem huzur hem istikrar sen anlamazsın sen seni demokrasi diye kandırıp 15 yıldır koltukta sefa sürenlerle takılmaya devam et
çok İYİ gelecek
Yine kendini avutuyor ????yazık..
@murat_can_p4 kendini değil 15 yıldır peşinden giden % 25 lik bir kesim varya belediye başkanlığını kazanamamış hatta cumhur adayı olamayacak olan kişiye oy verenler onları kandırıyor avutuyor ne demek lazım bilemedim
haaaa haaa haaaa sen başında olursan CHP tayyip seçilmesi için hiç bir engel kalmamıştır
YA YETER YA KELİME OYUNUNU BIRAKIN
SEN ADAMSIN !
ulan ke mall adam olaydın da düzgün muhalefet yapaydın bu duruma düşmezdi ülke
her seçimden sonra tekrar seçim isteyen adam!!hadi bakalım demokrasi dersi ver de görelim:))
Sen bu partinin başında olduğu sürece tayyip Erdoğan’ın rakibi yok anladın adam o kadar rahat ki senin yeni bir mal harbi mal
Allah aşkına biraz mantıklı konuş. 2018 Demokrasi yılı olacak diyorsun sonra seçimi kaybedeceksin bu ülkede demokrasi yok bilmem ne yok diye ağlayacaksın.
wallahi bu adam çok komik:))reis %55 leri görünce hangi demokrasiden bahsedecek!!!
Sabah bir yalan Akşam başka bir yalanlarınla ancak taraftarlarını kandırabilirsin bak kılıçtaroglu
koltuk gidiyor Ke Maaaal
@kemalbulgan ne oldu zorunamı gitti 15 yıldır bu adamın peşinden gidiyorsunuz akıl tutulması sizinkisi gene oy verin gene havanızı alacaksınız patlayın ulen çatlayın ulen
@iyisef SEN CHP'LİMİSİN Kİ KOLTUK GİDECEĞİNİ SÖYLÜYORSUN.SA NAN NE UKALA
hala konuşuyor yaa kazanacağız diyor ulan 15 yıldır aynı teraneyle kandırıyorsun peşindekileri gene san oy veriyorlar kim koyun acaba çok enteresan
Sayın Kılıçtaroğlu aday olsun ki CHP de ondan kurtulsun ülkede...
Hiç macera aramaya gerek yok.oyumuz milli ittifaka.onun dışındaki gayri milli şer itifakına oy vermek demek ülkenin bölünmesi demektir.hele içinde Hdp olursa bu sürec dahada hızlanır.sakın ha..!!
hahahaha kazanacagız dıyor bırda :d yuzde 25 bıle göremeyecek bu defa :))))
tabiiii kemalım girdiğin hangi seçimi kaybettinki bunu kaybedesin...
NEDEN SEÇİM ÜLKEM EKONOMİK KRİZDE EN İYİSİ SEÇİME GÖTÜRÜP BAŞKALARININ ÜSTÜNE ENKAZI YIKMAK ACI GERÇEK AMA CHP VE İYİ PARTİ KOALİSYONU İLE BUNUN ÜSTÜNDEN GELİNİR DE ÜLKEM DÜZE ÇIKAR TEKRAR ESKİ SAYGINLIĞINI ALIR ÇALAN ÇIRPANLAR DAN HESAP SORULUR.
@06yaman tayyip yokken chp vardı hemde iktidardaydı 22 de ülke süper yönetiliyordu memurların işçilerin paraları verilemiyordu depremde toplanan pararlarla memur maaşları ödendi tabi sen o dönemde uzayda mars ta oldugundan dolayı bunları bilmiyorsun ak parti 16 yıllık bir parti chp 95 yıllık parti çok uzaga gitme 2001 yılına bak türkiyeyi görürsün uzaydan gelenler bilmez sen tekrar mars a dön bence buralar seni bozarr
ey chphdppkksaadetiyi topunuz gelin 24 hazirana iki ay kaldı
Bak fırsat geldi.diktatör dedin hırsız dedin.hertürlü hakaretleri yaptın.şimdi ERMEYDANINDASIN çık adam gibi ADAY ol.kaçacak yerin yok.
KARİZMAYI SONKEZ ÇİZDİRELİM DEDİK .....................................................................................................................
gündem yine yeniden nasılda hızlı değişiyor bunlar hep kasıtlı diyorum inanmıyorsunuz 40 günde böyle millet birbirini yer millet ayıkana kadar adam sürekli gündem değiştiyor ki vatandaş ambale olsun hiç bir şey düşünemesin dolarmış euroymuş benzine zammış suriyelilermiş kadına çocuğa tecavüz müş yedikleri içtikleri hopp hepsi bitti senaryolar bir bir uygulanıyor bir tane sizin iyiliğiniz için bir şey var mı hadım cezası dediler bir kere üstüne gidemediler idamın kelamı yok zaten elebaşı hapiste oh yan gel yat onu çoktan unuttu vatandaş şehitler desen ses yok suriyeliler yerleşti beleşten ohh
Vay vay ..önümüzdeki günlerde adayı belirleyeceklermiş..2 gün kalamı?seçime yenik girmek budur erhalde..
yalandaroglu gene cuvallayacaksın
iyi partinin adayı akşener akp nin adayı Erdoğan hadi diyelimki chp ye oy vereyim dedim aday kim daha aday yok ortada. seçilmek için önce ortaya aday koyun da bilelim kimdir.
@faoze kılıçtaroglu bu ülkeyi yönetek adam gibi adamlara yöneticilere ihtiyaç diyor o yüzden aday olmuyor ülkeyi yönetecek vasıflar kendisinde olmadığı için dışardan aday arıyorlar sonrada kalkıp ülkenin yönetilemediğinden bahsediyorlar önce siz kendinizi partinizi yönetecek birini bulun sonra ülke yönetimini düşünün
ya arkadaş, alın kemali kenara, alın lütfen
Yine kazanacağız diyor neremizle gülsek iddaya girelimmi kaybedersen gidecekmisin bırakacakmısın koltuğu en sonunda ameliyatla ayıracağız seni o koltuktan :)
sessiz feryadım seni yakıp kül edecek bırakmıyacağım yakanı. senin dünyanı burnundan getireceğim. hep ayağına dolaşacağım.olay garibanlıksa bende yıllarca zaman zaman ağladım kabusun olacağım başımıza ne geldiysesizler yüzünden geldi. size yaranabilmek o kadar zorki illa uğrunuzda ölmekmi lağzım. seni ve bazı değer sayılan değerleri chp den er geç dışarı edeceğiz . unutma bu devran böyle kalmayacak
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