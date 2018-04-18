Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

"Dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Türkiye'yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor. AB komisyon raporunda OHAL'in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB'den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye'yi bir ara havaifişeklerle AB'ye giriyoruz diye kandırdılar. Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hakediyor.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ' Hodri meydan' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçim yapalım' çağrısı sonrası Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü. Görüşme sonrası Erdoğan açıklama yaparak, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız." dedi.

Üniversite öğrencilerin sınavı var. 1 buçuk milyon öğrencimizin sınav tarihi ile oynayacaklar. Biz açıkça söyledik, dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Bu erken seçim kararı yönetememenin ikrarıdır. Herkez biliyor ki 16 Nisan'dan beridir Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir."

Tezcan, açıklamaların ardından soruları yanıtladı

ŞU AN ADAY YOK... BİR PLANINIZ VAR MIYDI? GEÇ KALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır.

CHP ÖN SEÇİME GİDECEK Mİ?



Tüzüğümüzde milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili aday saptama yöntemleri belli. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. Ona Parti Meclisimiz karar verecektir.

MYK'mız zaten sürekli çalışma halindedir. Bundan sonra da ihtiyaç olursa toplanacağız.