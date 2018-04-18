Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

Erken seçim Türkiye'de tartışmanın fitilini ateşledi. Art arda açıklamalar yapılıyor.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan kararın açıklanmasının ardından "Hodri meydan" dedi.
Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:
"Dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Türkiye'yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor. AB komisyon raporunda OHAL'in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB'den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye'yi bir ara havaifişeklerle AB'ye giriyoruz diye kandırdılar. Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hakediyor.
Üniversite öğrencilerin sınavı var. 1 buçuk milyon öğrencimizin sınav tarihi ile oynayacaklar. Biz açıkça söyledik, dün hodri meydan dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Bu erken seçim kararı yönetememenin ikrarıdır. Herkez biliyor ki 16 Nisan'dan beridir Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir."
Tezcan, açıklamaların ardından soruları yanıtladı
ŞU AN ADAY YOK... BİR PLANINIZ VAR MIYDI? GEÇ KALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır.
CHP ÖN SEÇİME GİDECEK Mİ?
Tüzüğümüzde milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili aday saptama yöntemleri belli. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. Ona Parti Meclisimiz karar verecektir.
MYK'mız zaten sürekli çalışma halindedir. Bundan sonra da ihtiyaç olursa toplanacağız.
EĞER İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEME DURUMU SÖZ KONUSU OLURSA İTTİFAK DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? CHP'NİN İTTİFAK TABLOSU HANGİ AŞAMADA?
İYİ parti üzerinden herhangi bir şekilde bir planlama yapmayı uygun bulmam, hükümet açısından, YSK açısından söylüyorum.
İYİ Partinin seçime girme hakkı vardır. 1950'den bu yana 68 yıldır Türkiye seçim yapma pratiğine sahiptir. Partilerin hangi şartlarda seçime girebileceği açıktır.
Eğer YSK bugün başka bir planlama yapıp, İYİ Partiyi seçim dışı bırakmak istiyorsa YSK yeni bir şaibeye imza atmış olur. Seçimi sabote etmiş olur.
Atılacak adımlara göre pozisyonlar partinin kurullarında görüşülür, tartışılır.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti Genel sekreteri Aytun Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı varlığını borçlu olduğu ve kendisini adadığı Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duymaktadır. Türkiye'nin yeniden kurtuluşu ve kuruluşu böylece beka meselesini ortaya çıkartanlar tarafından öne çekilmiştir. Bu takdiri ilahidir. İyiliğin önünü açıyorlar" dedi.
'ERKEN DEĞİL PANİK SEÇİM'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran 2017 tarihine alınan seçim için "24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde..." yorumu yaptı.
Erdoğan'ın erken seçim açıklamasına bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, "Devlet Bahçeli 2002'de Erdoğan'ı getirmişti, şimdi götürecek. Hayırlı olsun. Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Gerek ekonomideki gelişmeler, gerek demokrasideki daralma, gerek toplumdaki kutuplaşma... Seçimin bir ihtiyaç olduğu ortadaydı. Genel Başkanımız daha 5 ay önce genel yada yerel bir seçimin yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Böyle baktığımızda bence seçim Türkiye'nin önünü açacaktır" diye konuştu.
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