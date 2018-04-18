Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararının alınmasının ardından Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.
Karamollaoğlu, "Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır" dedi.
"Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir" diyen SP lideri, "Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun" diye yazdı.
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