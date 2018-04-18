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Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Erken seçim kararı sonrası bir açıklama da Saadet Partisi'nden geldi. Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı için "tükenmişlik sendromu" tanımlasını yaptı, "Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun" dedi

Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararının alınmasının ardından Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, "Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır" dedi.

"Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir" diyen SP lideri, "Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim Saadet Partisi temek karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
hee hee sivası mahvettin yüzde 1 oyla türkiyeye yol verme derdinde vasıfsız şahsiyet
yav bu temel kendini çizgi filmdeki temel reise benzetiyor senin çapın kaç arkadaş %1 oyun var seni fazla parlattılar aynı ekmeleddin gibi çok değil 2 ay sonra siyasi mevta olacaksın bakalım seni o parlatanlardan kaçını yanında bulacaksın zavallı
@hdemirtasli bu seçim oyumu bob eş başkanına vereceğim. bakara suresi ile dalga geçen partiye
Aylar oncesinden erken secim olacagini belirtmisti Karamollaoglu. Suan icin en iyi cikis noktasi olarak gorunuyor bu secim dusunmeden oyumu Saadet Partisine verecegim
temel fıkrası gibisin sus biraz
Fosalak seni kim kaale alıyorki
@sukruozturk05 sen bob cumusun yoksa
bu seçimle tarihe gömüleneceksin zavallı, kendini bitirdin farkında değilsin
@anadolu_63 bu seçim oyumu bob eş başkanına vereceğim,
Sende kendini bi halt sanıyosun ya
OYLAR TEMEL REİSE...
iyi oldu aslında.Bunların poh pohlanmasına dayanamıyordum.Fetöcüler ve pkklılar avucunu yalasın bu ülke sahipsiz değil
... duası kabul olsaydı gök den kemik yağardı. bu nunda duası kabul olsa taptıkları taptıkları başına gelir
%1 oy alamayan temelin olayı karadeniz fıkrası gibi
@yildirim_sm hadi ordan bob cu seni
buda kendisini ve particigini nimetten saymaya basladi.
Bu palavraları her seçimden önce duyduk. Hep iktidar olacağız dediler %1,5 oyu bile alamadılar.
seçim yardımı alınca ilk işiniz makam aracı almak hadi oradan din tüccarları...
hahahahaha 0.5 oyu var siyaset yapıyor :)))))))))))))
ihtiyar bi ayağın çukura getmiş sen kim devleti yönetmek kim siz gidin mercimek nohuttan ilgilenin
görürsün sen
alacağın oy yüzde 1 bile olmayacak sen neyin kafasını yaşıyorsun dedeee
En çok da bunun gibiler ülke gündeminden düşeceği için sevindim erken seçime.
Sen de çok komik adamsın neden bu kadar sene sonra meydana çıktım ben çok merak ediyorum yani sen kimin kuklasısın sen kimin başlasın seni kimler öne sürüyorlar şimdi kuru fasülye gibi kendini nimetten sanıyorsun senin gibi adamlardan korkacak bunlar sen önce bir aynaya baksana bakim sıfatına baksana ya
Seçimlerde hedefiniz nedir,aday olacak mısınız sayın genel başkan,ha bire sallıyordu üzerine,bu ülkenin daha iyi durumlara gelmesi için projeleriniz nelerdir,siz tükenmedinizde RTE mi tükendi,ceketini koysa senin 10 katın kadar destek alır,çünkü seviyoruz kardeşim var mı ötesi,size ne,sevilmek tek Allah'tan vesselam
Sen Kimsin ?
GÜLÜNECEK DURUMDASIN BAY TEMEL KARAMOLLAOGLU ARTIK SİYASETİ BIRAKMA ZAMANIN GELDİ VE GECİYORDA
Çapsızlık yapıyorsunuz sayın genel başkan,çapınızı aşan laflar etmeyin siyaset yapiyorsunuz
SAYIN KARAMOLLAOĞLU ÇOK SOĞUKKANLI BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTIR ŞU AN. SEÇİM ÇALIŞMASINI İLK OLARAK AZİZLER DİYARI GAGOŞLARLA KUCAKLAŞIRSA BU SEÇİMDE ZİRVE YAPACAK. 50 BÜYÜK TÜRKİYE PROJEMİN DEĞERİNİ BİLECEK DİYE YORUMLUYORUM ŞU AN.BAKINIZ TÜRKİYE GIRTALAĞINA KADAR GİZLİ BORCA GÖMÜLDÜ ŞU AN.DÜZE ÇIKMANIN TEK YOLU BİRLİK VE BERAĞBERLİKTİR BUNU SAĞLAYACAK TEK GÜÇ 65 YILLIK TECRÜBEDE SAKLI ŞU AN. TÜRKİYE KÖKLÜ VE GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR SURİYEDEKİ IRAKTAKİ HATAALRI DÜZELTMEYE KADİRDİR HER ZAMAN.SİYASİ YÖNDEN GÜÇLÜ ÜLKE İRAN VAR DAİMA BÖLGEDE.İMZA OZAYDİN65
Hamdolsun Benzin 10 lira, Dolar 6 TL, Euro 7 tl olsun diye tabiki Erdoğana oy verecek millet inşallah, maaşallah.
BENDENDE SADET
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