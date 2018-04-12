HABER

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında "son kulis bombası" diyerek seçimlerin ertelenebileceği ihtimalini yazdı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken bunun tam tersi bir kulis haberi geldi. Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında iktidarın bütün hesaplarının baskın seçim üzerine olduğunu belirterek, AK Parti ve MHP'nin oylarının yüzde 50'ye ulaşmadığını iddia etti. Saadet Partisi ve BBP'ye ittifak için bu nedenle görüşüldüğünün altını çizen Önkibar, "son kulis bombası" diyerek şunları yazdı:

Televizyonlardan her gün saatlerce canlı yayın bunun için yapıldı. Dahası, Afrin operasyonunun zamanlamasında bile buna dikkat edildi.

Keza çiftçiye mazot desteğinden, art arda açılan paketler hep bu gaye içindi. Ama olmadı ve olmuyor. AKP + MHP eşittir yüzde 50 etmiyor.

Yaptırılan ona yakın araştırmada aynı sonuç var. Yüzde 47’yi aşan tek bir anket yok. En önemlisi MHP seçmeni ittifaka evet derken Tayyip’e hayır diyor ki, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek yüzde 45’lerin bile altında.

"SON KULİS BOMBASI..."

Bu sebeple şimdilik erken seçimde frene bastılar. Derken son kulis bombası:

İktidar; önümüzdeki süreç içinde yapacağı türlü ataklarla anketlerde yüzde 50’yi aşamazsa savaş ortamındayız denilip seçimleri erteleyebilirmiş!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabahattin Önkibar erken seçim seçimler ertelenecek mi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 14 yorum
KİMDEMİŞ HALK MI? DEMİŞ. AKP + MHP YÜZDE 50 ETMİYOR DİYE ŞU AN YÜZDE 57-58 AMA DAHA DA ARTMASI İÇİN GERÇEKTEN AK PARTİNİN ÖZELLİKLE MEMURA, MEMUR EMEKLİSİNE, ASGARİ ÜCRETLİYE, ÇİFTÇİYE SOMUT İYİLEŞTİRİCİ ADIMLAR ATMALI.
Seçim geldi makarnamızı isteruk. diyorsun yâni ahh seni makarnacit aahhh
Senin nasıl biri olduğunu iyi bilirim sen iftiracının birisin kafandaki fitne fesat iftiralar burya yaz insanların fikrini çel şartlar ne olursa olsun.akp her zaman olduğu gibi yine galip senin gibilerde hep malup.
Ekonomi zaten savaş alanı gibi bütün büyük şirketler bir bir kaçıyor ülkeden 12 bin milyoner ülkeyi terk etmiş bir şeyler ön mü görülüyor olan gariban anadolu halkına mı olacak ?
MECLİS İN YAPMASI GEREKENLER VAR YAPMIYOR BİLEREK VEYA OLDU BİTTİ İLE BİRŞEYLERİ MİLLETE YEDİRECEKLER ACELEYE GELDİ DİYECEKLER
şaşırır mıyız?...
erken veya geç yükseçim kurulu akp ye çalışıyor artık ,..
DOLAR 4 LİRAYI, EURO İSE 5 LİRAYI ÇOKTAN GEÇTİ...HERŞEYİN FİYATININ ARTTIĞI BİR ÜLKEDE, OYLARIN ARTMASINI KİMSE BEKLEMEMELİDİR...PAHALILIK, İŞSİZLİK, TERÖR ARTARKEN, ADALETE VE İKTİDARA GÜVEN KALMADI...
% 35 ZOR VATANDAŞ KAN AĞLIYOR DOLAR 4150 BENZİN 6 TL MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNENLER 30-40 8 SİLİNDİRLİ KORUMA ARAÇLARI DOĞRU ÜLKE SİZE GÜLLÜK GÜLLÜSTANLIK EMEKLİ BİTMİŞ ASGARİ ÜCRETLİ CAN CEKİŞİYOR KÜÇÜK ESNAF BORÇ GIRTLAKTA BİNALAR ZİNALAR ÇOĞALMIŞ ZATEN %50 BULSALAR YARIN SEÇİM DERLER GİDİŞLERİ OLSUN EBEDİ YERLERİ CEHENNEM OLSUN
ben bunu geçen sene söyledim. bazı iktidar partileri oy kaygısı sebebiyle seçimleri de erteleyebilir demiştim. aha işte aynen bu olay yaşanacak.
akp şu anda savaş çıksın diye elinden geleni yapıyor tek sebebi seçimleri erteletmek ama nolursa olsun asla %50+1 i bulamaz bu yüzden seçim erteletme yerine daha komplike hırsızlık yollarına yoğunlaşmalı
Bu kadar dillendikten sonra yolcudur abbas bağlasan durmaz artık AKP ne yapsa olmaz milletin kafasında enayi yerine koyulduk hissi yerleşti beyinlerde bitti akp-mhp ittifakı
Topal ördek ne demek acaba
yahu ülke batmış daha ne konuşuyoruz. devalüasyon olmuş. kaynak kalmadı. işsizlik tavan yaptı ama hala takım tutar gibi parti tutar bizimkiler. uyanın artık. satılık kalemler hariç.
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

İYİ Parti'de ittifak muamması!

İYİ Parti'de ittifak muamması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.