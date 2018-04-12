Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken bunun tam tersi bir kulis haberi geldi. Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında iktidarın bütün hesaplarının baskın seçim üzerine olduğunu belirterek, AK Parti ve MHP'nin oylarının yüzde 50'ye ulaşmadığını iddia etti. Saadet Partisi ve BBP'ye ittifak için bu nedenle görüşüldüğünün altını çizen Önkibar, "son kulis bombası" diyerek şunları yazdı:

Televizyonlardan her gün saatlerce canlı yayın bunun için yapıldı. Dahası, Afrin operasyonunun zamanlamasında bile buna dikkat edildi.

Keza çiftçiye mazot desteğinden, art arda açılan paketler hep bu gaye içindi. Ama olmadı ve olmuyor. AKP + MHP eşittir yüzde 50 etmiyor.

Yaptırılan ona yakın araştırmada aynı sonuç var. Yüzde 47’yi aşan tek bir anket yok. En önemlisi MHP seçmeni ittifaka evet derken Tayyip’e hayır diyor ki, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek yüzde 45’lerin bile altında.

"SON KULİS BOMBASI..."

Bu sebeple şimdilik erken seçimde frene bastılar. Derken son kulis bombası:

İktidar; önümüzdeki süreç içinde yapacağı türlü ataklarla anketlerde yüzde 50’yi aşamazsa savaş ortamındayız denilip seçimleri erteleyebilirmiş!