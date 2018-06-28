Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen eski milletvekili Erden Erdem, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Erdem, şimdi de 'erken seçim' iddiasını ortaya attı.

'MHP ARTIK İKTİDARDA'



Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem, MHP'nin artık iktidarda olduğunu belirterek "Bir yasaya MHP karşı çıkarsa TBMM’den geçmez. MHP’nin muhalefet bloğuyla uzlaştığı yasalar geçer, AKP ile uzlaşmadığı yasalar geçmez. HSK seçimlerinden bürokrasiye heryer MHP’lilerle şekillenecek" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM İDDİASI



Erken seçim ihtimalinin hiç de uzak olmadığını iddia eden Erdem "Benim bildiğim Erdoğan erken seçimi takvimine almıştır bile" paylaşımında bulundu.





