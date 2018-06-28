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Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Eski Milletvekili Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da erken seçimi takvimine aldığını iddia etti.

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen eski milletvekili Erden Erdem, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Erdem, şimdi de 'erken seçim' iddiasını ortaya attı.

'MHP ARTIK İKTİDARDA'

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem, MHP'nin artık iktidarda olduğunu belirterek "Bir yasaya MHP karşı çıkarsa TBMM’den geçmez. MHP’nin muhalefet bloğuyla uzlaştığı yasalar geçer, AKP ile uzlaşmadığı yasalar geçmez. HSK seçimlerinden bürokrasiye heryer MHP’lilerle şekillenecek" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM İDDİASI

Erken seçim ihtimalinin hiç de uzak olmadığını iddia eden Erdem "Benim bildiğim Erdoğan erken seçimi takvimine almıştır bile" paylaşımında bulundu.

EREN ERDEM ERKEN SECİM

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Eren Erdem 24 haziran seçimleri seçim sonuçları erken seçim MHP erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaptığınız en iyi iş zaten felaket tellallığı
sadece vızırtı zzzzz
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