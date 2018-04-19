Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu’nda oy birliği ile kabul edildi

AK Parti ve MHP’nin ortak seçim önergesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesinin görüşülmesi yaklaşık 3 saat sürdü. HDP’li üyelerin katılmadığı önerge, AK Parti, CHP ve MHP’nin oy birliği ile kabul edildi. Önerge, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Oy birliği ile kabul edilen önergede, “Nitekim 16 Nisan 2017’de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye’nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle Türkiye’nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa’nın geçici 21’inci maddesi uyarınca TBMM’nin, seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77’nci, geçici 21’inci ve Milletvekili Seçim Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer aldı.