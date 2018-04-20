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Erken seçim önergesi görüşmeleri TBMM’de başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzaları ile Meclise gönderilen ve Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula sevk edilen erken seçim önergesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk olarak gündeme getirdiği ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra hazırlanan önerge, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli ile gönderildiği mecliste Anayasa Komisyonunda görüşüldü.

Erken seçim önergesi görüşmeleri TBMM’de başladı

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzaları ile Meclise gönderilen ve Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula sevk edilen erken seçim önergesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk olarak gündeme getirdiği ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra hazırlanan önerge, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli ile gönderildiği mecliste Anayasa Komisyonunda görüşüldü. Önerge komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurula sevk edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmaların ardından “552 Sıra Sayılı Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkında Önerge”nin görüşmelerine başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurula gelerek önergenin görüşmelerine katılırken, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık, Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ da Bakanlar Kurulu sıralarında hazır bulundu.

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