‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor

AK Parti’nin, teşvik içeren ekonomi tasarılarını arka arkaya Meclis gündemine getirmesi, zaman olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminde oy pusulalarının tek zarfa konması ve partilerin ittifak yapabilmelerine yönelik yasa değişikliklerini alelacele uyum paketine konulması, OHAL dışındaki konularda KHK çıkarılmaması, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası oluşan milliyetçi atmosfer gibi gelişmeler, siyasi kulislerde yeniden erken seçim beklentisini gündeme getirdi. Bu beklentinin kulislerde tartışılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız etti.
Parti yöneticilerine “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim beklentisi ekonomide aldığımız önlemlere ve piyasalara zarar verir, getirdiğimiz teşvikler heba olur” diyen Erdoğan’ın son dönemde ısrarla seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak ‘3 Kasım’ tarihini teleffuz etmesinin altında bu endişenin yattığı belirtildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan ve parti yöneticilerinin söz konusu vurgusuna karşın bunun piyasalarda tedirginlik yaratmamak için bir taktik olduğunu dile getirenler de bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin zamanında yapılacağını belirten AK Parti’de, yerel seçimin öne çekilerek Kasım ayında yapılması düşüncesi ise hâlâ geçerliliğini koruyor. AK Parti yöneticileri, bu konuda anayasa değişikliği gerektiği için MHP’nin yanı sıra CHP’nin de destek vermesi durumunda kısa sürede bir anayasa değişikliği yapılabileceğini dile getiriyor.
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