HABER

‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

Siyasi kulislerde yeniden erken seçim beklentisinin gündeme gelmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiği iddia edildi.

‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor

AK Parti’nin, teşvik içeren ekonomi tasarılarını arka arkaya Meclis gündemine getirmesi, zaman olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminde oy pusulalarının tek zarfa konması ve partilerin ittifak yapabilmelerine yönelik yasa değişikliklerini alelacele uyum paketine konulması, OHAL dışındaki konularda KHK çıkarılmaması, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası oluşan milliyetçi atmosfer gibi gelişmeler, siyasi kulislerde yeniden erken seçim beklentisini gündeme getirdi. Bu beklentinin kulislerde tartışılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız etti.

Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Bizim açımızdan kapı kapanmadıErdoğan'dan ittifak açıklaması: Bizim açımızdan kapı kapanmadı

Parti yöneticilerine “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim beklentisi ekonomide aldığımız önlemlere ve piyasalara zarar verir, getirdiğimiz teşvikler heba olur” diyen Erdoğan’ın son dönemde ısrarla seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak ‘3 Kasım’ tarihini teleffuz etmesinin altında bu endişenin yattığı belirtildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan ve parti yöneticilerinin söz konusu vurgusuna karşın bunun piyasalarda tedirginlik yaratmamak için bir taktik olduğunu dile getirenler de bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin zamanında yapılacağını belirten AK Parti’de, yerel seçimin öne çekilerek Kasım ayında yapılması düşüncesi ise hâlâ geçerliliğini koruyor. AK Parti yöneticileri, bu konuda anayasa değişikliği gerektiği için MHP’nin yanı sıra CHP’nin de destek vermesi durumunda kısa sürede bir anayasa değişikliği yapılabileceğini dile getiriyor.

AKP'de 'güç' savaşlarıAKP'de 'güç' savaşları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarnameCumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ak parti akp

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 20 yorum
valla erken seçim demeyin artık bunlar oy uğruna ülkenin anasını ağlattılar,
Erken seçim değil seçimleri ertelesinler ..Anket sonuçlarına bakılırsa seçimin erken olması da çare değil görünüyor.Seçimleri 5 sene ertelesinler..5 sene daha iktidarda kalmış olurlar..:)
DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ
neden ittifika ihtiyaç duyduki enteresan
e kim olsa gerilir kolaymı iktidarın iplerini tek başına elinde tutmak kolaymı idare etmek biz evde iki boğazı geçindirirken zorlanıyor yetti mi yetmedimi diye kriz geçiriyoruz kolaymı yaaa
iranla düşmanız. yunanistanla bulgaristanla düşmanız. suriyeyle duşmanız. türk milletininde yuzde ellisiyle düşmansın.. eee erken seçim gelsen. bu millet huzura ersin. git gayri. taş ustunde taşta koymadın sattın. iç dış borç sekizyuzelli milyuar doları geçti. ulkenin yuzde ellisi fakir gurupunda. açlık sınırında hatta altında. defol git artık
Anayasaya dokunmayın biraz da kendinizi değiştirin artık herkes size uymak zorunda mı eyy akp zihniyeti
akp ve kurucusu bir projedir bu projeninde adı BOP ve rte de eş başkanıdır akp kurulmadan rte kaç defa abd ye gidip gelmiştir akp kuruldukdan sonra abd dışişleri bakanı concalide race türkiyeyi ilk ziyaret eden kişidir ve şunları demiştir ortadoğuda buna türkiyede dahil harita değişecek 27 küçük ülke türetilecek ne oldu başta ırak parçalandı ardından sudan mısır libya suriye bitirildi şimdi iranı karıştırıyorlar sonra türkiye ama ALLAHIN izni ile buna meydan kalmayacak 2019 da bop eşbaşkanı seçimi kaybedecek türkiye rusya iran çin abd nin egemenliğine son verecek fetöcü bopcular hesap verecek
SİHİRLİ VE EFSUNLU RAKAMLAR MİLLETİN BEYNİNİ DÖNDÜREBİLİR YAKINDA. BEYLER MİLLET ŞU AN BORÇLA YAŞIYOR TÜRKİYEDE.GELMEDEN 10 YILINI SATMIŞ ÇOĞU BANKALARA. 7, 125, 430, 600 RAKAMLARI ÇOK EFSUNLUDUR. KALPLERİ TİTRETİYOR ŞU AN. ÖYLE VATAN MİLLET SAKARYA İLE KİMSE UYUMAZ DİİKAT. ERKEN SEÇİM HEMEN GELMELİ,SONRASI ALLAH KERİM TÜRKİYEDE.SAYIN KARAMOLLA OĞLU YENİ ÜMİR KAPILARINI AÇMAYA BAŞLADI SON SÖYLEMLERİ İLE.KANMADI KANDIRMADI KANDIRILMADI RAHMETLİ ERBAKAN DİYOR.....SAHİ KİM KİMİ KANDIRDI ŞU ANA KADAR.SORU ÖNEMLİ.ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM ÇOK BÜYÜK SÜPRİZ OLACAK TÜRK MİLLETİNE.İMZA OZAYDİN65
Uykusuz her gecee ...
inşAllah çok rahatsız olsa bedenselde etkilense
Koltuk sevdalısı olduğu için
Uyanın artık bu vatan hepimizin ayrışmadan ötekileştirilmeden herkesin istediği gibi hayatını yaşadığı özgürce ibadetini de yapacağı demokratik bir Türkiye olsun ...siyonizme hizmet eden birisinin kuklası olmayın artık....Türkiyeyi bitirmenin tek yolunun insanlarını kutuplaştırmak ve iç savaşla olacağını bilen dış mihraklar bunu akp eliyle yapıyor. Yazık olacak güzelim ülkemize ve bizlere...onlar hırsızlıkla kara para aklamakla edindiği servetleriyle dünyanın heryerine gidip yaşarlar ama bizler bu ülkede yaşayacağız .
yüzsüz desek dahi az olan bir zihniyet 16 yıldır erken seçim diyor... yav 16 yıldır ne başarınız var ... oy alamıyorsunuz... bu millet size güvenmiyor... siz Yunan adalarında siyaset yapın veya çiprasla kol kola siyaset yapın
ne kadar bilinç yoksunu insanlar var daha ikinci aday yok kime oy vereceğini bilmiyor ama erken seçim mutlu ediyorı
Yine kimler kandırmış. AKP genel başkanını.
SÜREKLİ MEDYADA AKP Yİ GÖRDÜKÇE AKLIMA FETÖ, VE KÜRT AÇILIMI GELİYOR BENDE GERİLİYORUM :)
AKP NİN SON DEMİ BUNLAR... GÜMBÜR, GÜMBÜR ERİYOR... SATACAK YER KALMADIĞINDAN, SERMAYE DOYUMSUZLUĞUNU AÇIĞA VURUP AKP Yİ YİYECEK HER HALDE.
Sen zor geçinmeye devam et arkadaşım ...
Daha ne olsun oy kaybetmeyi değil ekonominin bozulmasından korktuğunu yazmış. okuduğunu anlamayan mallar için yine paylaştım.Parti yöneticilerine “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim beklentisi ekonomide aldığımız önlemlere ve piyasalara zarar verir, getirdiğimiz teşvikler heba olur” diyen Erdoğan’ın son dönemde ısrarla seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak ‘3 Kasım’ tarihini teleffuz etmesinin altında bu endişenin yattığı belirtildi.
Diğer Haberler
Bakan Arslan: Kısa sürede Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız

Bakan Arslan: Kısa sürede Rize- Artvin Havalimanı’nı hizmete açmış olacağız

Ak Parti Tepebaşı Gençlik Kolları ve Gençlik Akademisi

Ak Parti Tepebaşı Gençlik Kolları ve Gençlik Akademisi

Bakan Arslan Rize-Artvin Havalimanı dolgu sahasında incelemelerde bulundu

Bakan Arslan Rize-Artvin Havalimanı dolgu sahasında incelemelerde bulundu

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

28 Şubat Darbesi Eyüpsultan’da konuşuldu

28 Şubat Darbesi Eyüpsultan’da konuşuldu

Kartepe’de buluşan il başkanlarından 3. üniversite vurgusu

Kartepe’de buluşan il başkanlarından 3. üniversite vurgusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.