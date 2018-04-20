Erken seçim teklifi Anayasa Komisyonu’nda

AK Parti ve MHP’nin ortak erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı.
TBMM Anayasa Komisyonu erken seçim teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon TBMM milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasını görüşecek.
Teklif Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve MHP Grup Başkanvekilleri tarafından imzasıyla TBMM Başkanlığı’na geldi.
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