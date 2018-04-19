Erken seçim teklifinin görüşme zamanı değişti.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti grup önerisi görüşüldü. Grup önerisine göre, erken seçim teklifinin Anayasa Komisyonu’nda 19 Nisan tarihinde görüşülerek, 20 Nisan ve 23 Nisan tarihinde Genel Kurul’da görüşülmesini teklif etti.