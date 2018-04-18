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Erken seçim yorumları

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, " Hodri meydan.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, " Hodri meydan. Sayın Bahçeli bu süreci başlattı" dedi.
TBMM’de erken seçimi milletvekilleri yorumladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, seçimlerin öne çekilmesinin sebebine ilişkin olarak, "24 Haziran olmasının büyük fayda var. Kırılgan, pert olmuş bir ekonomi var. 4-5 atlık seçim havası, belirsizliği havayı daha da allak bullak eder. Milletin zararı görmemesi adına düşünüldüyse bunun mantığı olabilir" ifadelerini kullandı.
Altay, seçim süresinin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya, "Olağan normali 90 gün diye düşünülse de, 60 gün çok rahat, yeterli bir zaman" diye cevap verdi. Altay, muhalefet partilerinin seçimi sorgulamayacağını söyleyerek, "Hodri meydan. Sayın Bahçeli bu süreci başlattı. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan arasında AK Parti ve MHP yöneticilerini der çok azının bildiği bir süreç yaşanmış. 24 Haziran Ramazan ayının peşine gelmiş" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, erken seçimin tarihine ilişkin soruya, "26 Ağustos’un esbabı ülkenin ihtiyaçları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bir an evvel yürürlüğe girmesinin ülkemizin ihtiyaçları bakımından yerinde olması, iki aydır giderek yoğunlaşan erken seçim tartışmalarını Türkiye’nin gündeminden çıkarmak ve Türkiye’nin önünde bekleyen iç ve dış meselelere odaklanmak ihtiyacından kaynaklanmıştır. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.
24 Haziran’a çekilmesinin sebebine ve İYİ Parti’nin seçimlere girip giremeyeceğine yönelik soruya Akçay, "Türkiye’de 90’dan fazla parti var. Hangi partilerin seçimlere girebileceği, hangi partilerin giremeyeceği esasları Anayasamızda, Siyasi Partiler Kanunu’nda, Seçim Kanunu’nda belirlenmiş. Bahsettiğiniz partinin girip giremeyeceğini ben bilmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda resmi bir açıklama yapacaktır" diye konuştu.
1946 tarihinden beri Türkiye’de seçimlerin yapıldığını söyleyen Akçay, bunların birçoğunun erken seçim ve baskın seçim olduğunu ifade etti. Akçay, "Kesinlikle bir baskın seçim değildir. Çünkü bu seçim tartışmaları 16 Nisan Anayasa referandumunda da, Anayasa değişikliği yapılmamışken de dahi gündeme getirmek isteyen partiler oldu" ifadelerini kullandı.
“Olması gerekendi. Bütün kamuoyu seçimi bekliyordu”
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim tarihini yorumladı. Güvenç, seçime ülkenin hazır olduğunu söyleyerek, "Ben hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Olması gerekendi. Bütün kamuoyu seçimi bekliyordu. Son seçimden sonra darbe girişimi yaşandı. Son seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi geldi, mevcut sistem değiştirildi. Siyasette taşlar yerinden oynamıştı. Biz hemen seçim düşüncesinde değildik. Milletin ihtiyacı için seçim yapılması gerekiyordu. Bence 24 Haziran’da seçim kararı alınarak 2018’de kurtarıldı. Eylül-Ekim de olsaydı, iş-güç bırakılacaktı. Belki ekonomi ihmal edilecekti. Türkiye’nin kaybedecek bir saniyesi yok. Suriye’de durum belli, ekonominin, siyasetin beklentileri var. Son derece radikal kararla ihtiyaç olan karar verilmiştir" dedi. (AUO-BC-DK-Y)

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