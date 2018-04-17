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Ermeni muhalefeti "Kadife Devrim" komitesi kurulduğunu ilan etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Başbakanlığa atanmasına karşı düzenlenen protestolara başkanlık eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan "Kadife Devrimi" komitesinin kurulduğunu açikladı.Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Başbakanlığa atanmasının ardından ülkede gerçekleştirilen protestolara başkanlık eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan "Kadife Devrimi" komitesinin kurulduğunu açıkladı.

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Başbakanlığa atanmasına karşı düzenlenen protestolara başkanlık eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan "Kadife Devrimi" komitesinin kurulduğunu açikladı.
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Başbakanlığa atanmasının ardından ülkede gerçekleştirilen protestolara başkanlık eden muhalefet lideri Nikol Paşinyan "Kadife Devrimi" komitesinin kurulduğunu açıkladı. Paşinyan, Ermenistan’daki devlet kurumlarının ablukaya alınmasının Çarşamba günü başlayacağını ve taraftarlarının hükümet yetkilileri için Erivan sokaklarında kontrol noktaları oluşturmayi niyetlendiğini de belirtti. Paşinyan, taraftarlarını gece meydanda geçirmemeye ve yarın eylemde tekrar toplamaya çağırdı.

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