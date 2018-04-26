Ermenistan 1 Mayıs’ta başbakanını seçecek

Ermenistan Parlamentosu, 1 Mayıs’ta yeni başbakanını seçecek.
Ermenistan Parlamentosunun yaptığı açıklamaya göre, 1 Mayıs’ta ülkenin yeni başbakanı seçilecek. İki haftadır süren siyasi kriz sonucunda yeni başbakan 1 Mayıs’ta seçiliyor. Parlamento, geçtiğimiz hafta pazartesi günü istifa eden Serj Sarkisyan’ın yerine gelecek ismi belirleyecek. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian ise, “Ermenistan tarihinin yeni bir bölümü başlıyor” açıklamasını yaptı.
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