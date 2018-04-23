Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, başbakan seçilmesi sonrasında ülkede başlayan protestolar nedeniyle istifa etti.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı ve yeni atanan Başbakanı Serj Sarkisyan, yönetimine karşı iki haftadır süren protestolar neticesinde istifa ettiğini açıkladı. Sarkisyan yaptığı açıklamada, "Size son kez bir başbakan olarak hitap ediyorum. Nikol Pashinyan haklıydı. Bir hata yaptım. Bu durumda birkaç çözüm var ama bunlardan hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim işim değil. Başbakanlık görevinden istifa ediyorum" dedi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bu sabah tekrar gösteriler başlamıştı. Göstericilere silahsız yüzlerce askerin de katıldığı bildirilmişti.

Ermenistan’ın başkenti Erivan ve diğer şehirlerde, Başbakanlığa seçilen Serj Sarkisyan’ın istifa etmesine yönelik kitle mitingleri 16 Nisan’da başladı.