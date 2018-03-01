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Ermenistan, Türkiye ile normalleşme protokolünü iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı.Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ve Ermenistan arasında 2009 yılında ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirmek üzere Zürih’te imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı.Ermeni medyasının Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vladimir Hakobyan’a dayandırdığı haberde, “Ermenistan Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kongresi Toplantısında aldığı kararla Türkiye ile imzalanan Normalleşme Protokolü’nü iptal etmiştir” İfadelerini kullandı.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan ise sosyal medyada yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen protokolü “hükümsüz ve önemini yitirmiş” olarak nitelendirdi.Protokolün imzalandığı 2009 yılında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, protokol imzalanması için önce Ermenistan’ın Karadağ krizini çözmesi gerektiğini söylemesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi protokolü imzalamaktan vazgeçmişti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ve Ermenistan arasında 2009 yılında ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirmek üzere Zürih’te imzalanan normalleşme protokolünü iptal ettiğini açıkladı.
Ermeni medyasının Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vladimir Hakobyan’a dayandırdığı haberde, “Ermenistan Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kongresi Toplantısında aldığı kararla Türkiye ile imzalanan Normalleşme Protokolü’nü iptal etmiştir” İfadelerini kullandı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan ise sosyal medyada yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen protokolü “hükümsüz ve önemini yitirmiş” olarak nitelendirdi.
Protokolün imzalandığı 2009 yılında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, protokol imzalanması için önce Ermenistan’ın Karadağ krizini çözmesi gerektiğini söylemesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi protokolü imzalamaktan vazgeçmişti.

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