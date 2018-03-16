HABER

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:10 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklığa rağmen barajlardaki içme suyunun bazı yerlerde yüzde 80, bazı yerlerde yüzde 60 dolu olduğunu belirterek 'Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var.' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Barajlardaki içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80-60 ama ortalama yüzde 46 dolu. Sulama maksatlı barajlarda ise yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu" dedi.

Bakan Eroğlu, Aydın'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükumetlerinin kente 15 yılda 19 milyar lira yatırım yaptığını, bunun 4 milyar 900 milyon lirasının kendi bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Eroğlu, 11 baraj ve 5 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin de inşaat safhasında olduğunu, 426 bin 200 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 469 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti. Bakanlığının yatırımları çerçevesinde kentteki 89 dereyi ıslah ettiklerini, 72 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2 şehir ormanı, 5 bal ormanı ve 6 mesire yeri tesis ettiklerini, Söke, Kuşadası ile Didim bölgelerinin tamamına su vermek için 2 baraj planladığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ama sayın değerli büyükşehir belediye başkanımız, 'DSİ kim oluyor, biz bunu yaparız' demiş. Tabi şu anda bunlar hazır ama sayın başkan yapacağı için bekliyoruz. Eğer o bölge susuz kalırsa mesulü ben değilim. Gerçi protokol göndermiş DSİ ama öyle olmaz. 'Özür diliyorum, sayın bakan bunu yapabilir. Rica ediyorum hükümetimizden, bunu yapsın. Bunu yapamayacağız’ dediği anda yatırım programına koyarız biz. Aydın'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her şey yapılmıştır."

EROZYONA KARŞI ÖZEL ÇALIŞMA

Aydın'daki dağların jeolojik yapısı açısından erozyona müsait olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "100-150 yıl sonra Aydın ovası çöl oluyor. Bu çok ciddi bir durum. Aydın için özel çalışma yapıyorum. Bütün alanları, erozyonu kontrol için gerekli teraslama, ağaçlandırma hatta gelir getirici ne gerekiyorsa dikeceğiz. Tarlasına bakamayan vatandaşlarımıza diyoruz ki tarlan için bir muvafakat ver. Ne istiyorsanız dikelim. Paran yoksa yüzde 65'i devletten hibe. Gerisini de sen hallet. Bu şekilde bir seferberlik başlatıyoruz. Orman köylerine yüzde 65 hibe veriyoruz. Tarla sahibi, tarlası yamaçtaysa, tarlası elden gidiyorsa bize sadece muvafakat versin. Biz orasını masrafsız şekilde teraslayacağız. İstediği dikimi yapacağız. Bu muazzam bir dönüşümdür." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, erozyonu önlemek için Aydın'da bu yıl 20 bin 330 dekar alanda çalışma yaparak 5,4 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, orman mahallelerinde 180 aileye 2 milyon 100 bin lira Orköy hibe desteği ve kredi vereceklerini bildirdi.

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

'İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLMAYACAK'

Gazetecilerin "Türkiye’de su sıkıntısı çekilecek mi?" sorusuyla sıklıkla karşılaştığını aktaran Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yok, çekilmeyecek. Allah da yardım ediyor. Barajlarda içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80, 60 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. Enerji maksatlı barajlarda da şuanda yüzde 44 doluluk oranı var. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu."

Eroğlu daha sonra "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğanİlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenle birlikte fidan dikti. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Eroğlu'na eşlik etti.

TSK sosyal medyada paylaştı! TSK sosyal medyada paylaştı!
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman Bakanı kuraklık baraj su oranı

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.