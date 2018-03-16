Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Barajlardaki içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80-60 ama ortalama yüzde 46 dolu. Sulama maksatlı barajlarda ise yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu" dedi.

Bakan Eroğlu, Aydın'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükumetlerinin kente 15 yılda 19 milyar lira yatırım yaptığını, bunun 4 milyar 900 milyon lirasının kendi bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Eroğlu, 11 baraj ve 5 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin de inşaat safhasında olduğunu, 426 bin 200 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 469 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti. Bakanlığının yatırımları çerçevesinde kentteki 89 dereyi ıslah ettiklerini, 72 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2 şehir ormanı, 5 bal ormanı ve 6 mesire yeri tesis ettiklerini, Söke, Kuşadası ile Didim bölgelerinin tamamına su vermek için 2 baraj planladığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu: