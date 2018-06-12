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Eroğlu: İstanbul'da şu anda barajlar yüzde 85 dolu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yılın kurak geçmesine rağmen, bu yıl barajlarda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "İyiki barajları yapmışız.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yılın kurak geçmesine rağmen, bu yıl barajlarda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "İyiki barajları yapmışız. 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık herhangi bir problem yok. Mesela İstanbul'da şu anda barajlar yüzde 85 dolu. İzmir'de yüzde 44, Bursa'da yüzde 98" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli açılış ve ziyaretler için havayoluyla Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, su, yangın ve Hidroelektrik Santrali (HES) konularına değindi. Türkiye'nin su zengini olmadığını, fakat barajlarda henüz bir sıkıntı bulunmadığını da vurgulayan Eroğlu, "Suyu dünyada en iyi yönetebilen ülke Türkiye'dir. Türkiye öyle su zengini değil, buralarda su bol. Ama Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da pek çok yerde su sıkıntısı var. Geçen yıl, 44 yılın en kurak yılını yaşadık. Ama iyiki barajları yapmışız, 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık herhangi bir problem yok. Zaten geçen seneden suyumuz barajlarda vardı. Mesela İstanbul'da şuanda barajlar yüzde 85 dolu. İzmir'de yüzde 44, Bursa'da yüzde 98. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İşletmede olan 344 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50'den fazla" dedi. TABİATI TAHRİP ETMİYORUZ Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede, Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını, yangınla mücadelede oldukça da güçlü olduğunu belirten Eroğlu, teknolojik imkanlarında en iyi şekilde kullanıldığını kaydetti. HES'lerin sıkı kontrol edildiğini de vurgulayan Eroğlu, "Onlar sadece suyu kullanmıyor, suyun gücünden istifade ediyor. Suyun satılması falan söz konusu değil. Ordu'da ki HES'ler, bütün Ordu'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak derecede. Tabiatı tahrip ettirmiyoruz, derelerin can suyunu bırakıyoruz asla kurutmuyoruz" diye konuştu. EN AZ 400 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYA VAR MISIN? Bakan Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, 35 milyon TL maliyetli 3 adet tesisin temel atma ve toplu açılış programına katıldı. 24 Haziran seçimlerinin de önemli olduğunun altını çizen Eroğlu, "Şöyle tarihimize bir bakarsanız, tarihimizdeki en önemli seçim 24 Haziran'da yapılacak seçimdir. Bu seçimlerde inşallah Batı'nın yeni oyununu bozmaya var mısın Ordu? Yola devam demeye var mısın? Milletvekillerimizi gümbür gümdür Meclis'e göndermeye var mısın? Cumhur ittifakını tam olarak destekleyerek gerçekten en az 400 milletvekili çıkarmaya var mısın? Burası maşallah, Cumhurbaşkanımıza söyleyelim 'Ordu tamam gelme' desem olur mu?" diyerek Ordulular'dan destek istedi. Bakan Eroğlu, törenin ardından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtarak iftar programı için karayoluyla Fatsa ilçesine hareket etti.

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