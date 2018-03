Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Kocaeli’de yapılan her yatırım Türkiye’ye yapılmış demektir” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’yı makamında ağırladı. Kocaeli Milletvekilleri R.Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün ve İlyas Şeker’in de yer aldığı görüşmeye AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcılarından Gökmen Mengüç ile Doğal Erol eşlik etti.

Ziyarette yaptığı konuşmasında Kocaeli’nin Türkiye’deki önemine değinen Kaya” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizler için fevkalade büyük hizmetlerin gerçekleştirildiği bir şehir. Bir duayen Başkanımız ve abimiz İbrahim Bey, biz ona baba başkan diyoruz. Kocaeli, ülkemizin ekonomi ve siyasi hayatı için önemlidir. Kocaeli’de yapılan her yatırım Türkiye’ye yapılmış demektir” dedi.

Türkiye’nin şehircilik tarihinde depremin önemli bir olgu olduğunu sözlerine de ekleyen Kaya, “Kocaeli depremden en fazla etkilenen şehirlerinden biri. Şehircilikte çok önemli değişimlerden birinin yaşandığı rol modelimizdir. Belediye Başkanlarımızın ve hükümetimizin beraber hareket etmesi siyasi birlik için önemlidir. Kocaeli, bizim her zaman çok büyük destek aldığımız vefakar bir şehrimizdir. Böyle bir şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Kaya’yı makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Karaosmanoğlu’da, “AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği Marmara Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı - Tecrübe Paylaşımının kentimizde yapılması da bizler açısından son derece mutluluk kaynağıdır” şeklinde konuştu.