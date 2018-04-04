Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 21. yıl dönümünde Rahmet, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Ankara’da Başbuğ Türkeş’in kabri başında yapılan anma törenine katılan Ersoy, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve onbirlerce ülkücü ile Türkeş7in kabri başında dua etti.

Başkan Ersoy, “Çok şükür ki, O’na olan sevgi, O’nun haklı çıkışına olan hayranlık artarak devam etmiş, 1997 yılının 4 Nisan günü Hakka yürüyüşünün ve 8 Nisan günü muhteşem bir katılımla çok sevdiği aziz vatan toprağına emanet edilişinin üzerinden geçen onca zaman, ona olan sevgimizi de saygımızı azaltmamış, aksine artırmıştır.

21 yıl geçmesine rağmen Başbuğ halen kitleler tarafından anılmaktadır, bu sadakat başka hiç kimseler için gösterilmemektedir. Türkeş demek, Türk tarihini bir bütün olarak ele almak demektir, yaşamış olduğumuz toplumda huzur ve barış için mücadele etmek demektir, ruh kökünden kopmadan herkes ile kucaklaşmak demektir. Başbuğ, bizlere cehalet ile mücadele etmeyi öğretmiştir ve bu cehalet çok sayıda maskeler kullanıp karşımıza çıkmaktadır. Onun bırakmış olduğu emanetler her daim yaşatılacaktır. Bu duygularla, manevi huzurunda toplandığımız merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e ve bugün hayatta olmayan bütün dava arkadaşlarımıza, tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan Rahmet diliyoruz.

Hepsini, minnet ve şükran duygularımızla ve tazimle anıyoruz. Ruhu şad, kabri nur, mekânı cennet olsun.” dedi