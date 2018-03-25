Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ve MYK üyeleri Süleyman Korkmaz ile Serap Şule Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin hayır duasını aldıklarını ifade eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Evladı olmaktan her daim büyük onur ve gurur duyduğum liderimi ziyaret ederek, yeni yönetim kadrosunun hayırlara vesile olmasını diledim. Sayın liderim de ’Kayseri’yi omuzladın, bizi de en iyi şekilde temsil ediyorsun’ şeklinde onure etti" dedi.
Ersoy, "Her daim bir evladı olarak emrinde olacağımız bir liderimiz olmasından dolayı büyük gurur ve şeref duymaktayım.” diye konuştu.
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