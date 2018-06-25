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Erzincan'da AK Parti ve CHP'nin oyları düştü, MHP ve HDP'nin yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde AK Parti ve CHP'nin oylarında düşüş yaşanırken, MHP ve HDP'nin oyları ise yükseldi.

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde AK Parti ve CHP'nin oylarında düşüş yaşanırken, MHP ve HDP'nin oyları ise yükseldi. AK Parti oy sayısındaki düşüşe rağmen 2 milletvekilliğini de aldı.
Son Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde 56.74 oran ile seçmenden 76 bin 989 oy aldı. CHP yüzde 27.52 oran ile 37 bin 337, MHP yüzde 10.05 oranla 13 bin 631 oya sahip oldu. HDP ise yüzde 3.49 oy oranı ile 4 bin 736 oy aldı.
24 Haziran seçimlerinde AK Parti oylarını yüzde 44.75 oy oranı ile 66 bin 274'e düşürmesine rağmen milletvekili sayısı değişmedi. 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de AK Parti Erzincan'da 2 milletvekili çıkarmayı başardı. Erzincan'da CHP'nin oy sayısı yüzde 25.51 ile 37 bin 788'e düşerken, MHP ise oylarında yüzde 8.6'lık bir artış sağlayarak 27 bin 620 kişiden oy aldı. HDP oylarını 8 bin 320'ye yükseltirken, İYİ Parti 6 bin 175 kişiden oy alabildi.
Yüzde 92.27 katılımın olduğu seçimlerde, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçmenden yüzde 60.60, CHP'nin adayı Muharrem İnce ise yüzde 31.47 oranında oy aldı.

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