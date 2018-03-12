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"Erzurum kadın girişimciliğini ve istihdamını geliştirme platformu" tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Taşkesenlioğlu: - "Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, Nene Hatun'un gücünü Erzurum'a yansıtırsak, Erzurum bu vesileyle daha fazla büyüyecek, daha fazla kalkınmış olacaktır"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun girişimleriyle 15 sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve sendikanın kadın üyelerinden oluşturulan "Erzurum kadın girişimciliğini ve istihdamını geliştirme platformu" tanıtıldı.

Taşkesenlioğlu, tarihi Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birliktelik ve güçlerini simgeleyebilmek adına bir araya geldiklerini, platformun Erzurum'daki sivil toplum ile kamu kuruluşlarının vermiş olduğu destekle oluştuğunu belirtti.

Kadın istihdamının artırılması konusunda çalışacaklarını aktaran Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, Nene Hatun'un gücünü Erzurum'a yansıtırsak, Erzurum bu vesileyle daha fazla büyüyecek, daha fazla kalkınmış olacaktır. Temel amacımız, sivil toplum kuruluşları açısından iş birliğini artırmak, kadın istihdamı alanında gerekli lobi çalışmalarını yürütmek, kanun çalışmalarının yapılmasına katkı sağlamak, ayrıca kentteki kamu kuruluşları ve özel sektörde daha fazla kadın girişimcinin olmasının sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır. Aynı zamanda kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut kadın girişimcilerimizin de kurumsal olanaklarını geliştirerek ticari faaliyetlerine destek olabilmek de önceliklerimiz arasındadır."

Taşkesenlioğlu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın bereket getirdiğine inandıklarını dile getirerek, "Arzu ediyoruz ki bu platformla birbirimizden güç alarak ve zaman zaman da ortak aklı oluşturarak sorunları çözüp, maliyet ve zaman kaybını önleyerek insan kaynaklarını daha etkin kullanabilmeyi sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu ve platform üyeleri, toplantı sonrası ülke tarihinin kadın kahramanlarından Nene Hatun'un Aziziye Tabyası yanındaki kabrini ziyaret etti.

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AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekil Erzurum

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