"Erzurum'a bir kaç milyon turist gelirse şaşırmayın"

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, "Erzurum artık kabuğunu kırmış durumda. Bundan sonraki süreçte Erzurum, hem turizm hem hayvancılık hem de tarım açısından son derece önemli il konuma gelecek. Önümüzdeki yıllarda bir kaç milyon turistin Erzurum'a geldiğini görürseniz şaşırmayın." dedi.

Elvan, kentteki bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı" sonrası tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

Namaz sonrası bir restorana giden Elvan, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın davetiyle döner bıçağı ile cağ kebabı kesti.

Elvan, çıkışta bir gazetecinin sorusu üzerine "Doğu Anadolu'daki tüm illerin valileri, belediye başkanları, rektörlerimiz, ticaret ve sanayi odası başkanları ve esnaf odaları başkanlarımızın 11. Kalkınma Planı'na ilişkin görüş ve önerilerini alıyoruz, bölgedeki önceliklerin tespiti noktasında görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu konuyla ilgili toplantının son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.