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"Erzurum'a bir kaç milyon turist gelirse şaşırmayın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Elvan: - "Erzurum artık kabuğunu kırmış durumda. Bundan sonraki süreçte Erzurum, hem turizm hem hayvancılık hem de tarım açısından son derece önemli il konuma gelecek. Önümüzdeki yıllarda bir kaç milyon turistin Erzurum'a geldiğini görürseniz şaşırmayın"

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, "Erzurum artık kabuğunu kırmış durumda. Bundan sonraki süreçte Erzurum, hem turizm hem hayvancılık hem de tarım açısından son derece önemli il konuma gelecek. Önümüzdeki yıllarda bir kaç milyon turistin Erzurum'a geldiğini görürseniz şaşırmayın." dedi.

Elvan, kentteki bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı" sonrası tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

Namaz sonrası bir restorana giden Elvan, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın davetiyle döner bıçağı ile cağ kebabı kesti.

Elvan, çıkışta bir gazetecinin sorusu üzerine "Doğu Anadolu'daki tüm illerin valileri, belediye başkanları, rektörlerimiz, ticaret ve sanayi odası başkanları ve esnaf odaları başkanlarımızın 11. Kalkınma Planı'na ilişkin görüş ve önerilerini alıyoruz, bölgedeki önceliklerin tespiti noktasında görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu konuyla ilgili toplantının son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu toplantıda özelikle bölgelerin sorunlarını katılımcıların dile getirdiklerini ifade eden Elvan, bu sorunların çözümü için gerekli adımları belirlediklerini kaydetti.

- "Erzurum artık kabuğunu kırdı"

Elvan, Erzurum'un son yıllarda geliştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000'li yılların başındaki Erzurum ile bugünkü Erzurum arasında dağlar kadar fark var. Erzurum gerçekten bu zamana kadar büyük gelişme göstermiş, kalkınma ve gelişme boyutu itibarıyla bölgenin en önemli merkezi hüviyetinde. İnşallah Erzurum'un büyümesi daha da hızlanacak. Erzurum artık kabuğunu kırmış durumda. Bundan sonraki süreçte Erzurum, hem turizm hem hayvancılık hem de tarım açısından son derece önemli il konuma gelecek. Önümüzdeki yıllarda bir kaç milyon turistin Erzurum'a geldiğini görürseniz şaşırmayın."

Erzurum'un yemeklerini de beğendiğini anlatan Elvan, "Cağ kebabı mükemmeldi, güzel bir cağ kebabı yedik, çok memnun kaldık. Hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Erzurum deyince akla gelenlerden birisi cağ kebabı, onu da tattık." ifadesini kullandı.

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cağ kebabı Erzurum Kalkınma Bakanı Lutfü Elvan

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