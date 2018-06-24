Erzurum'da belediye işçilerinin seçmenlere baskı yaptığı iddiası

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'da AK Partili belediye işçilerinin görevli yaka kartı ile oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaştığı ve seçmenlere baskı yaptığı iddiasına ilişkin "Sosyal medyadaki bu haberleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Vatandaşlarımız özgür iradesiyle bugün istediği partiye oy vererek cumhurbaşkanımız ve Meclisi seçecek." dedi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya ve terör örgütü PKK'ya yakın bazı basın kuruluşlarında, kentin Tekman ve Karaçoban ilçelerinde AK Partili belediye işçilerinin kendilerine İçişleri Bakanlığınca dağıtılan görevli yaka kartı ile oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaştığı yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını ifade etti.

Sosyal medya paylaşımlarının birinde kendisine benzeyen ve iddia edilen yaka kartından takan bir kişinin fotoğrafının da yer aldığına dikkati çeken Ilıcalı, bu paylaşımlar ve haberler ile kendisi ve AK Parti aleyhine bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Ilıcalı, kendisinin evinde olduğunu ve söz konusu fotoğrafı yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek şunları dile getirdi: