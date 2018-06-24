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Erzurum'da belediye işçilerinin seçmenlere baskı yaptığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı: - "(Erzurum'da AK Partili belediye işçilerinin görevli yaka kartı ile oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaştığı ve seçmenlere baskı yaptığı iddiası) Sosyal medyadaki bu haberleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Vatandaşlarımız özgür iradesiyle bugün istediği partiye oy vererek cumhurbaşkanımız ve Meclisi seçecek"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'da AK Partili belediye işçilerinin görevli yaka kartı ile oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaştığı ve seçmenlere baskı yaptığı iddiasına ilişkin "Sosyal medyadaki bu haberleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Vatandaşlarımız özgür iradesiyle bugün istediği partiye oy vererek cumhurbaşkanımız ve Meclisi seçecek." dedi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya ve terör örgütü PKK'ya yakın bazı basın kuruluşlarında, kentin Tekman ve Karaçoban ilçelerinde AK Partili belediye işçilerinin kendilerine İçişleri Bakanlığınca dağıtılan görevli yaka kartı ile oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaştığı yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını ifade etti.

Sosyal medya paylaşımlarının birinde kendisine benzeyen ve iddia edilen yaka kartından takan bir kişinin fotoğrafının da yer aldığına dikkati çeken Ilıcalı, bu paylaşımlar ve haberler ile kendisi ve AK Parti aleyhine bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Ilıcalı, kendisinin evinde olduğunu ve söz konusu fotoğrafı yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bana benzeyen birinin yüzünün yarısının yer aldığı fotoğraf internete koyularak 'Tekman ve Karaçoban'da AK Partili işçilerin İçişleri Bakanlığının görevli kartıyla vatandaş üzerinde ve HDP'ye oy verilmemesi yönünde baskı yaptığı' şeklinde haber yapılmış. Bu olayla hem şahsım hem de mensubu olduğu partim hedef alınmıştır."

Seçim güvenliğine ilişkin iktidar partisi olarak her türlü güvenlik önlemini aldıklarını vurgulayan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Hakikaten 2-3 gün önce Karaçoban ve Karayazı'daydık. Vatandaşlarımız oralarda özgür iradeleriyle gidip istediği partiye oy verecek. Burada partimiz aleyhinde propaganda yapıyorlar, zaten haberi yapanın PKK'ya yakın bir yayın organı olduğunu öğrendik. Sosyal medyadaki bu haberleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Vatandaşlarımız özgür iradesiyle bugün istediği partiye oy vererek cumhurbaşkanımız ve Meclisi seçecek."

Söz konusu yayın organının paylaşımını HDP dışındaki bazı siyasi partilerin de sosyal medyada kullandığını sözlerine ekledi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı Erzurum fotoğraf Propaganda

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