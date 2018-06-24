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Erzurum'da "İçişleri Bakanlığı amblemli seçim görevlisi kartı" kullanıldığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği: "İçişleri Bakanlığımız ve valiliğimizce hiçbir şahsa, üzerinde bakanlığımızın ismi ve amblemi bulunan herhangi bir görevli kartı kesinlikle verilmemiştir ve verilmesi de söz konusu olamaz. Varsa bu kişilerle ilgili yasal işlemler, yargı mercileri tarafından yürütülecektir"

Erzurum Valiliğinden, "İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından hiçbir şahsa, üzerinde bakanlık ismi ve amblemi bulunan herhangi bir görevli kartının kesinlikle verilmediği" yönünde açıklama yapıldı.

Kentte bazı şahısların, İçişleri Bakanlığı amblemi ve başlığı bulunan seçim görevlisi boyun kartı kullandığı iddialarına ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımız ve valiliğimizce hiçbir şahsa, üzerinde bakanlığımızın ismi ve amblemi bulunan herhangi bir görevli kartı kesinlikle verilmemiştir ve verilmesi de söz konusu olamaz. Varsa bu kişilerle ilgili yasal işlemler yargı mercileri tarafından yürütülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Erzurum Valiliği

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