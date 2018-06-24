Erzurum Valiliğinden, "İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından hiçbir şahsa, üzerinde bakanlık ismi ve amblemi bulunan herhangi bir görevli kartının kesinlikle verilmediği" yönünde açıklama yapıldı.

Kentte bazı şahısların, İçişleri Bakanlığı amblemi ve başlığı bulunan seçim görevlisi boyun kartı kullandığı iddialarına ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımız ve valiliğimizce hiçbir şahsa, üzerinde bakanlığımızın ismi ve amblemi bulunan herhangi bir görevli kartı kesinlikle verilmemiştir ve verilmesi de söz konusu olamaz. Varsa bu kişilerle ilgili yasal işlemler yargı mercileri tarafından yürütülecektir."

