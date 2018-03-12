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Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Seyfettin Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum kurtuluş yıldönümü Vali Seyfettin Azizoğlu

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