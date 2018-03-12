Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Seyfettin Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e tebrik telgrafı gönderdi.