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Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Vali Azizoğlu'na bir kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Vali Seyfettin Azizoğlu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

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Başbakan Binali Yıldırım Erzurum Kutlama Mesajı Vali Seyfettin Azizoğlu

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