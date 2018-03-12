Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Vali Seyfettin Azizoğlu'na bir kutlama mesajı gönderdi.