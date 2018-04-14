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Esad: “Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere’nin gerçekleştirdiği operasyon için, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı” dedi.ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik hava saldırısının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere’nin gerçekleştirdiği operasyon için, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı” dedi.
ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik hava saldırısının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Operasyonun, Suriye’nin terörle mücadele kararlılığını arttırdığını dile getiren Esad, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı” dedi.

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