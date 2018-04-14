Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere’nin gerçekleştirdiği operasyon için, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı” dedi.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye yönelik hava saldırısının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Operasyonun, Suriye’nin terörle mücadele kararlılığını arttırdığını dile getiren Esad, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı” dedi.