Esad, Rus askeri üssüne sığındı iddiası

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkanlık binasından ayrılarak Rus askeri üssüne sığındığı iddia edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkent Şam’daki başkanlık sarayını terk ederek Rusya’nın askeri üssüne sığındığı iddia edildi. Haberlere göre, Beşar Esad, Rus ordusu eşliğinde Suriye’nin güneydoğusunda bulunan Lazkiye kentindeki Hmeymim Askeri Üssü’ne gitti. Penceresiz bir sığınakta korunan Esad’ın yalnız olduğu ve yanında hiç bir Suriyeli yetkilinin bulunmadığı belirtildi.

Bir süre önce Beşar Esad’ın İran’a kaçtığı bilgisi yayılmıştı.