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Esad’ın savaş uçaklarını Rus üslerine taşıdı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Amerikan ve İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaş uçaklarını Rus üslerine taşıdı iddia edildi.Amerikan ve İngiliz gazeteleri, manşetten verdiği haberlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaş uçaklarını bölgedeki Rus üslerine taşıdığını yazdı.İngiltere, Suriye’ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı almış, toplantının ardından, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May’in Duma’da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtilmişti.

Amerikan ve İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaş uçaklarını Rus üslerine taşıdı iddia edildi.
Amerikan ve İngiliz gazeteleri, manşetten verdiği haberlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaş uçaklarını bölgedeki Rus üslerine taşıdığını yazdı.
İngiltere, Suriye’ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı almış, toplantının ardından, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May’in Duma’da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtilmişti. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu iddia edilen açıklamada, Duma’daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın bugün yaptığı Ulusal Güvenlik Konseyiyle Suriye gündemli toplantısından "nihai bir kararın çıkmadığını" bildirildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sözcü Sarah Sanders, "Başkan, ulusal güvenlik ekibiyle Suriye’deki son durumu ele almak üzere yaptığı toplantıyı henüz bitirdi. Nihai bir karar alınmadı. İstihbarat raporlarını değerlendirmeye devam ediyoruz, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

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