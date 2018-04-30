ALPER ATALAY - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Seçim sürecine milletvekili kiralamayla başlayan Kılıçdaroğlu’nun senaryoları tek tek çökünce işi Cumhurbaşkanımıza hakaret etme çirkinliğine kadar getirmiştir. Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor." dedi.
Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, “ben namusuma şerefime düşkün bir insanım onun gibi değilim” sözlerine ilişkin, "tam bir ahlaksızlık" ifadesini kullandı.
"Ancak utanmaz ve hayasız bir insanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik böyle çirkin ifadeler kullanabileceğini" belirten Muş, "Bu çirkin ifadeleri rahat bir şekilde sürekli tekrarlayan Kılıçdaroğlu için belli ki 'namus ve şeref' gibi değerler bir anlam ifade etmemektedir." diye konuştu.
Muş, "Bir kasetle genel başkan olan birinin ağzından namus ve şeref ifadelerini düşürmemesi de ayrı bir ruh halini yansıtmaktadır. Biz onun içine düştüğü bu çukur seviyesine inmeyeceğiz. Bu utanmaz ve ahlaksız dili kullanmayacağız. Kendisini edebe ve terbiyeye davet edeceğiz fakat biliyoruz ki bu değerlerden zerre nasibini almadığı için o yine bildiğini okuyacaktır. Seçim sürecine milletvekili kiralamayla başlayan Kılıçdaroğlu’nun senaryoları tek tek çökünce işi Cumhurbaşkanımıza hakaret etme çirkinliğine kadar getirmiştir. Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor. Kendisine yapılan 'Hodri meydan, seçimde aday ol. Haydi çık karşıma' çağrısına cevap verecek yüreği olmadığı için hakaret yoluna tevessül ediyor." değerlendirmesini yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kulağına üflenen projeleri" gerçekleştirmek için kapı kapı dolaşıp ithal aday peşinde koştuğunu anlatan Muş, Kılıçdaroğlu'nun bir de adaylık tarifi yaparak, bir adayda olması gereken özellikleri sıraladığına değindi.
Kılıçdaroğlu'nun, bir adayda olması gereken özellikleri sayarken kendinde olmayan özellikleri de kabul etmiş olduğunu vurgulayan Mehmet Muş, "Mesela toplumun tamamını kucaklayamadığını, bir başarı hikayesinin olmadığını, ekonomiden anlamadığını, kavgacı olduğunu, polemikçi olduğunu kabul ediyor. Bütün bu özellikler sen de yoksa o zaman neden hala CHP Genel Başkanısın? diye soracak bir tane yürekli CHP’li de çıkmıyor ya o da CHP’nin içinde bulunduğu durumu gayet iyi gösteriyor." diye konuştu.
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