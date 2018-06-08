Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun makam aracı kaza yaptı

İSTANBUL, (DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile seçim çalışmalarını sürdüren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun makam aracı seçim konvoyunda kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada araç içinde şoför Yücel Kahraman ile koruma polisi Ufuk Durgun bulunuyordu. Kazada yaralanan olmadı. Kaza sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu seçim otobüsünde bulunuyordu.

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