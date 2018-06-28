Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Eski AB Bakanı Egemen Bağış 2018 seçim sonuçlarını değerlendirdi. Uluslarası Balkan Haber Ajansı'na konuşan Bağış, seçim sonuçlarının beklediği gibi olduğunu söyledi. Bağış'a göre, Erdoğan, halkı ve halkın isteklerini iyi anlıyor. Seçim sonuçları da Batı’ya; halk ve Erdoğan'ın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu mesajını verdi.

'BÜYÜK BİR BAŞARI'

Bağış, seçim başarısını Erdoğan'ın kişisel başarısı olarak değerlendirdi. Belediye başkanı seçildiğinden bu yana yüzdelerini gittikçe arttırdığının altını çizdi. 16 senedir iktidarda olduğu halde popülaritesini sürdürmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

'YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERDE FETÖ'CÜLERİN TESLİM EDİLMESİ YENİ DÖNEMİ BAŞLATIR'

Bağış, komşu Yunanistan'la ilişkilerle ilgili de konuştu. Yunanistan'ın FETÖ üyesi teröristleri Türkiye'ye teslim etmesinin ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağını savundu.

Orada da darbeler yaşandığı için Türkiye'yi anlamaları gerektiğini vurgulayan Bağış, Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sorumlularını korumasını eleştirdi.

