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Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Van’da Diriliş Gençlik Derneği Federasyonunun düzenlediği ‘El Ele Hep Birlikte Güçlü bir Türkiye’ programı kapsamında şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Van’da Diriliş Gençlik Derneği Federasyonunun düzenlediği ‘El Ele Hep Birlikte Güçlü bir Türkiye’ programı kapsamında şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe Başbakan Danışmanı Sadettin Kılıç, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, Diriliş Gençlik Derneği Van İl Başkanı Berrin Sürmeli, şehit ve gazi aileleri, kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile devam etti.
Eski Bakan Bağış, yaptığı konuşmada Türk ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’de sadece terör örgütleriyle mücadele etmediğini belirterek, ”Afrin’de ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristlerle mücadele etmiyor, o terör örgütlerinin arkasındaki aşağılık aklın bütün taşeronlarıyla mücadele veriyor. 40 yıldır bu milletin kanını emen PKK’sıyla, YPG’siyle, FETÖ’sü, DHKP-C’si ve DAİŞ’i ve bütün insanlık düşmanları ile aynı anda mücadele ediyor. Terör örgütünün arkasına saklanan namertler; yiğit, mert, kahraman ordumuz tarafından bir bir indirildikçe iyot gibi açığa çıkıyor. Terör örgütünün arkasına saklananlar da, terör örgütüne kaçacak delik mühendisliğine soyunanlar da o kazdıkları tünellerin altında kalacak. Bölgemizdeki terör bataklığını kurutmak için koç yiğitlerimiz aslanlar gibi mücadele ederken önlerine çıkan sivrisinekleri eziyor” dedi.
Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ise birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, “17-25 Aralık’la başlayıp, 15 Temmuz’a kadar kalkışma yaptıkları ve vatanımızı bölmeye kalkıştıkları hain darbe girişiminde vatandaşlarımız göğsünü siper ederek vatanlarını korudu. Türk-Kürt kardeştir. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Eğer biz bir olmazsak, biz birlik olmazsak hiçbir şey yapamayız. Sesimizin daha gür çıkması için daha iyisini yapmalıyız ve ülkemize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.
Başbakan Danışmanı Sadettin Kılıç, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin de birer konuşma yaptığı program, plaket sunumu ve ikramlarla sona erdi.

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

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